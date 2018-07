El narrador y periodista Antonio Lobato, la voz de la Formula Uno en España, ha sido objeto de una broma viral en Twitter, donde el usuario @Aquel_Coche, famoso por sus tuits con parecidos razonables, ha utilizado una foto suya para hacer una comparación.

Se trata de este tuit, en el que se muestra el parecido de Lobato con el actor Jason Statham, famoso por su aparición en la saga Fast&Furious, entre otras películas de acción.

Un mensaje que se ha hecho viral, con casi 2.000 retuits y más de 3.000 'me gusta' en menos de un día, y que ha llegado a Lobato, quien no ha podido evitar hacer un comentario al respecto.

"Joe, ya puestos, podía cumplir años hoy Brad Pitt y que me confundieran con él", ha respondido el periodista. "No soy Jason Statham y en realidad cumpliré 53 en septiembre. Sin embargo, es divertido encontrarte algo así por la red", ha bromeado.

😳 Joe... Ya puestos podía cumplir años hoy Brad Pitt y que me confundieran con él. No, no soy Jason Statham y en realidad cumpliré 53 en septiembre. Sin embargo, es divertido encontrarte algo así por la red 🤣🤣🤣 https://t.co/Aj4aZ1iJnu