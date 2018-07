La Casa Blanca veta a una periodista de la CNN por sus “preguntas inadecuadas” a Trump

La Casa Blanca ha vetado a la corresponsal Kaitlan Collins, de la CNN, a una de sus conferencias de prensa. La razón: las preguntas que previamente había hecho al presidente de EEUU, Donald Trump, en su encuentro con el presidente de la Comisión Europea, Jean-Claude Juncker. La periodista abordó a Trump sobre las supuestas comisiones que su abogado pagó a una exmodelo para que no hiciera públicos sus encuentros sexuales con el presidente republicano.

Justo la CNN fue la cadena que hizo pública la grabación donde Trump y su abogado, Michael Cohen, comentaban este asunto a las claras. La filtración, junto a las preguntas de Collins hicieron que la secretaria de prensa del presidente recriminara a la periodista sus preguntas al considerarlas "inadecuadas". Trump se negó por supuesto a responder a estas preguntas.

Collins, a cuya cadena Trump suele atacar porque publica, dice "noticias falsas", fue llamada el miércoles en la tarde, antes del acto, a la oficina en la Casa Blanca de Bill Shine, subdirector del personal de comunicaciones. Allí también estaba la secretaria de prensa de Trump, Sarah Sanders. La periodista relató a la CNN la situación: "Ellos dijeron: 'Usted no ha sido invitada a la conferencia de prensa en el Rose Garden hoy'. [...] Dijeron que las preguntas que yo hice eran inapropiadas para ese lugar. Y dijeron que yo estaba gritando".

Collins les replicó que le estaban prohibiendo ir a un acto oficial únicamente porque no les habían gustado sus preguntas, y ellos respondieron que no se le estaba prohibiendo a CNN asistir, porque podían ir los fotógrafos y los productores, pero no ella como redactorta. Sarah Sanders ha confirmado que esta entrevista transcurrió así y defendió su decisión en los supuestos malos modos de la reportera.

La asesora de Trump, Kellyanne Conway, ha enfatizado que "se debe mostrar un poco más de respeto" hacia la Casa Blanca y la CNN, por su parte, denuncia que es un acto contra la libertad de prensa. "Solo porque la Casa Blanca esté incómoda con las preguntas en relación a las informaciones del día no quiere decir que no sean relevantes", sostienen. La Asociación de Corresponsales de la Casa Blanca se ha sumado a la denuncia de la cadena, critica que la decisión es "inapropiada" y califica la represalia como "totalmente inapropiada".

Los problemas con la prensa son algo habitual desde que el magnate republicano iniciara su campaña electoral hacia la presidencia de EEUU. Primero empezó criticando desde su cuenta de Twitter personal y, una vez llegó a la Casa Blanca, empezó a tomar represalias contra los que llegó a calificar como "los seres humanos más deshonestos de la Tierra". Esta vez, al contrario que en ocasiones previas, no cuenta con el apoyo ni de su cadena amiga, la Fox, que también se ha puesto puso del lado de Collins. Jay Wallace, presidente de Fox News, ha afirmado en un comunicado: "Estamos en fuerte solidaridad con CNN por el derecho al acceso completo de nuestros periodistas como parte de una prensa libre y sin restricciones".