La historia de un tatuaje y un mítico restaurante de Madrid que te va a alegrar el día

Si te tuvieras que tatuar unas coordenadas, ¿qué dirección indicarían? ¿Quizás el pueblo de tus abuelos? ¿El lugar de tu primer beso? ¿Una playa de aguas cristalinas?

El usuario de Twitter @Blogsalamank ha compartido en su cuenta una sorprendente historia que tiene mucho que ver con lo que te preguntamos.

Porque, comiendo en un restaurante, ha descubierto que uno de los comensales, un joven que vestía con camiseta blanca, llevaba tatuado en su brazo derecho unas coordenadas: 40 grados, 24 minutos y 37 segundos Norte, 3 grados, 41 segundos y 34 minutos Oeste.

Intrigado, buscó qué podían indicar estos datos, "con la esperanza de encontrar un lugar paradisíaco y especial". "Y no me ha defraudado", dijo al descubrirlo. ¿Por qué?, porque la respuesta es el Museo del Jamón del Paseo del Prado de Madrid.

He estado comiendo en un restaurante y había un chico bastante interesante con estas coordenadas tatuadas en su brazo. Las he buscado con la esperanza de encontrar un lugar paradisíaco y especial y no me ha defraudado: SON LAS DEL MUSEO DEL JAMÓN. pic.twitter.com/MRYgjaBQUT