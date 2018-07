La imagen de Elsa Pataky que ha logrado sorprender al mismísimo Chris Hemsworth

Chris Hemsworth y Elsa Pataky están pasando unos días en el País Vasco. La pareja, a la que podíamos ver hace unos días practicando un curioso baile con el que arrasaron en redes, ha vuelto a regalar a sus seguidores un momento íntimo de sus vacaciones. Se trata de una imagen que ha compartido el protagonista de Thor en su cuenta de Instagram.

El australiano se ha encontrado por sorpresa, al revelar las fotos de su cámara, con una "joya" de la española en la que aparece con una "belleza salvaje" de lo más natural, sonriendo y en la playa. Uno de esos recuerdos que se convierten en los más especiales, precisamente por captar un momento del todo inesperado.

1.2m Likes, 3,679 Comments - Chris Hemsworth (@chrishemsworth) on Instagram: "Wild beauty shot on film camera ContaxT3. There's nothing like getting a roll of film developed..."