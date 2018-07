La llegada de migrantes a las costas andaluzas desborda los servicios de atención

La oleada migratoria que han sufrido las costas andaluzas en los últimos días ha provocado la saturación de los servicios de atención habilitados para los inmigrantes rescatados tanto en aguas del Estrecho de Gibraltar como del mar de Alborán. Lo corroboran fuentes de Salvamento Marítimo y de Cruz Roja citadas por EFE y Europa Press.

Desde el lunes, más de 1.200 personas han sido rescatadas por los dispositivos de Salvamento Marítimo y la Guardia Civil en las costas andaluzas, en las que se ha sobrepasado ya el número de inmigrantes llegados en todo el año pasado. Hasta el pasado 20 de julio habían sido rescatados en las costas andaluzas 17.169 inmigrantes, cifra que supera los 16.678 que fueron atendidos en todo el 2017 por Salvamento Marítimo. El aumento de llegadas de pateras sobrepasa la capacidad de los dispositivos de recepción de inmigrantes.

Salvamento Marítimo rescató sólo ayer en el Estrecho de Gibraltar a 392 inmigrantes en más de medio centenar de pateras, que se suman a los que han llegado en los últimos días a las costas gaditanas.

