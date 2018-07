La pulla de Rufián sobre Tabarnia y la violencia policial

Gabriel Rufián ha acudido a El Programa de Verano de Telecinco y no se ha cortado a la hora de lanzar pullas a su alrededor. Desde decir que él no mandaría policía "a dar palos" a Tabarnia hasta llamar "hooligan" a Pablo Casado.

El diputado de ERC ha dicho que Cataluña es una "asignatura pendiente" para todos los partidos y cree que por eso se celebra ahí el comité del PP. Ha opinado que el discurso de Casado es "falso y sobreactuado" y le ha llamado "hooligan". Además ha dicho que es la vuelta a Aznar.

En cuanto al incidente de las cruces en Vic, cuando un coche arrolló unas cruces colocadas en la plaza del Ayuntamiento, Rufián ha dicho que no le gusta que se pongan cruces amarillas pero que "no se debería proteger al conductor que arrolló las cruces y no aprobaré que entre un tipo en la plaza con un coche".

"No mandaría a la policía a dar palos"

Al ser preguntado por Tabarnia, el diputado no se ha cortado y ha lanzado otra pulla: "Si Tabarnia reúne algún día la mayoría parlamentaria no mandaremos a la policía a dar palos".

