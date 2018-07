Máster en nombramientos

Se enterró ya el marianismo definitivamente. El nuevo líder del PP, Pablo Casado, ya ha cogido el timón de Génova 13 y ha formado su particular guardia de corps. Un equipo de afines, con mayoría de hombres, que se abre a la generación de treintañeros viejóvenes de su círculo, con muchos 'cospedalistas' y que recupera también a algunas viejas glorias de la derecha como Jorge Fernández Díaz.

Una nueva estructura que se ha desvelado este jueves tras muchas horas y una noche de negociación con el equipo de Soraya Sáenz de Santamaría, que no ha aceptado la propuesta de Casado al considerar que no hay una integración "digna". Algunos que apoyaron a la vicepresidenta sí se han incorporado en la nueva dirección pero de manera individual. La tensión interna continúa viva, aunque Casado ya ha advertido a su rival que no piensa tolerar "corrientes internas".

Y Casado ha escogido como nuevo hombre fuerte del partido al diputado Teodoro García Egea. A partir de ahora será el secretario general del PP, en sustitución de María Dolores de Cospedal. Aunque durante estos días se había rumoreado que sería una mujer la 'número dos' del PP, finalmente el presidente del partido ha escogido a este joven político murciano de 33 años, que es amigo personal suyo y que ejerció como su jefe de campaña durante las primarias.

García Egea siempre confió en Casado y llevan años preparándose para esta misión. En los círculos del PP se les conoce como el clan de El Luarqués, en referencia a las comidas que organizaban cerca del Congreso junto a otros diputados jóvenes descontentos con el rumbo de Mariano Rajoy como Guillermo Mariscal y Belén Hoyo.

EFE

Las voces de la oposición

El nuevo secretario general es un político con un perfil muy 'casadiano', criado en las Nuevas Generaciones del partido, que logró un gran resultado electoral por su circunscripción de Murcia (es uno de los diez diputados más votados en España) y que se ha bregado en las ruidosas e histéricas tertulias políticas televisivas (además de ser el campeón del mundo en lanzamiento de hueso de aceituna).

A partir de ahora a 'Teo' le tocará poner orden en el partido, es el puesto clave para el futuro del PP. En cambio, la portavocía en el Congreso ha recaído en Dolors Montserrat, ex ministra de Sanidad, que le quita el puesto a Rafael Hernando. La dirigente fue la portavoz de la candidatura de María Dolores de Cospedal durante las primarias y en la segunda vuelta se volcó con Casado. Además, es un guiño del nuevo PP en esa "reconquista" de Cataluña.

En las Cortes Generales también gana peso Ignacio Cosidó, el exdirector general de la Policía y que ejerció como representante de Casado en las reuniones de la comisión organizadora del congreso del PP. Ahora será el portavoz en el Senado, una cámara donde el PP quiere hacer una fuerte oposición al contar con mayoría absoluta y poder tumbar allí las iniciativas que lleguen del Gobierno.

Maroto, el 'número tres' del PP

Y en ese día a día del partido, Casado se rodeará de un grupo de vicesecretarios (Javier Maroto, Vicente Tirado, Isabel García Tejerina, Marta González, Cuca Gamarra y Andrea Levy). En este segundo escalón destaca principalmente Maroto, que llevará Organización y que será de facto el 'número tres' del partido.

EFE

También estará con él Vicente Tirado al frente de la Vicesecretaría de Política Autonómica y Local, clave de cara a la elección de candidatos en las autonómicas y municipales del año que viene. Uno de los objetivos de Casado es designar a esos aspirantes en los próximos meses. Además, su elección supone otro gesto hacia María Dolores de Cospedal, pues es uno de sus hombres de máxima confianza.

Asimismo, muy cercana a Cospedal es la exministra Isabel García Tejerina, que pasa ahora a llevar la Vicesecretaría Sectorial. Muy cerca en Génova estará Marta González, diputada compostelana que se encargará de Comunicación y que es afín a Alberto Núñez Feijóo. Andrea Levy seguirá al frente de Estudios y Programa. Asimismo, tendrá la Vicesecretaría de Política Social la alcaldesa de Logroño, Cuca Gamarra, que apoyó a Santamaría en las primarias.

El fin de Arenas

Presencias... y ausencias. Santamaría no quería ningún puesto pero tampoco ha accedido a una integración oficial al entender que debía haber copado el 43% de puestos como el porcentaje de votos obtenido en el congreso. La exvicepresidenta ni siquiera ha acudido a Barcelona a la primera reunión del Comité Ejecutivo Nacional de Pablo Casado, en el que se han anunciado los nombres. Los 'sorayos' llevan todo el día proclamando su "tristeza" por el organigrama final. El equipo vencedor ofreció anoche a Fátima Báñez e Íñigo de la Serna incorporarse como secretarios de área, algo que rechazaron al entender que no era una representación "digna".

También Casado se ha cargado a dos pesos pesados del PP: Javier Arenas y Fernando Martínez-Maillo. El primero era el único dirigente importante en Génova que quedaba desde la época de José María Aznar, y el segundo apostó por debajo también por Santamaría. El nuevo líder del PP le sigue ofreciendo una vocalía en el Comité Ejecutivo a Santamaría y dice que su teléfono está disponible para que le diga cuando quiera sí.

Al equipo de Casado en Génova se han incorporado algunos de los apoyos de Santamaría, pero a título individual. En este contexto se enmarcan la llegada de Cuca Gamarra, María del Mar Blanco, Sergio Ramos, María José García-Pelayo, Miguel Barranchina, Sofía Acedo, Yolanda Bel, Carlos Iturgaiz y Alberto Nadal.

GTRES

Y en este nuevo poder en Génova destacan también el desembarco de viejos amigos de Casado en el PP de Madrid, como Juan Carlos Vera (secretario de Organización), Isabel Díaz Ayuso (secretaria de Comunicación), José Luis Martínez-Almeida (secretario de Participación) y Antonio González Terol (secretario de Política Local).

Aires de renovación supuestamente... pero Casado también ha rescatado nombres que el PP parecía querer olvidar. Ese es el caso del exministro del Interior Jorge Fernández Díaz, que ocupará la Secretaría de Interior y de Libertades. Su sucesor precisamente, Juan Ignacio Zoido, también ha logrado ser el presidente del Comité Electoral, puesto clave de cara a las numerosas citas con las urnas que llegarán en los próximos meses. Además, se incorporan a la dirección otros cargos andaluces críticos con Juanma Moreno y que ayudaron a Casado en la recta final: Esperanza Oña (Defensora del afiliado) y José Antonio Nieto (secretario electoral). Ojo a estos nombres si el líder del PP andaluz fracasa en las próximas autonómicas y hay que buscarle recambio.

Pues nada, Casado ya ha cursado el primer curso del máster de nombramientos.