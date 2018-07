Un congresista de EEUU dimite por una broma-trampa de Sacha Baron Cohen

El satírico programa de Sacha Baron Cohen, Who is America?, ya se ha cobrado su primera víctima política. El congresista republicano por el estado de Georgia, Jason Spencer, ha anunciado en una carta que dimitirá a finales de julio. No ha aguantado la presión después de que en el programa apareciera gritando insultos racistas y saliera con el culo al aire como arma de defensa personal.

En el segundo capítulo de la serie de Baron Cohen, el actor que dio vida a Borat metió en la piel de un supuesto experto en la prevención de atentados terroristas. Se metió tanto en el papel que su invitado, Jason Spencer, se lo creyó todo y se fue a entrenar con él a un gimnasio. En teoría iba a aprender técnicas para evitar ser atacado o secuestrado por un yihadista, pero acabó siendo ridiculizado.

Fue sobre el tatami donde Spencer se puso a gritar "negrata" y donde se creyó que con su culo podía ahuyentar a un terrorista. Su entrenador le dijo que éstos piensan que si les toca un trasero masculino se convertirán en homosexuales y el congresista practicó técnicas para neutralizar al enemigo: se bajó los pantalones, los calzoncillos e intentó tocar con el culo al aire a su oponente.

(Puedes seguir leyendo tras el vídeo...).

Tras la emisión del programa, fueron muchos miembros de la oposición los que solicitaron la dimisión de Spencer. Él se negó inicialmente porque había perdido las primarias y quería agotar su mandato hasta noviembre, pero la presión ha sido tal que ha acabado anunciando que se irá.

Tenía tanto miedo de que algo me ocurriera que no pensé con claridad en lo que estaba haciendo (en el gimnasio)

Según detalla la CNN, el congresista del Partido Republicano le ha enviado una carta al presidente de la Cámara de Georgia para decirle que su renuncia será efectiva a partir del 31 de julio.

Spencer asegura que si participó en el programa es porque desde que pidió la prohibición del burka en lugares públicos temía ser secuestrado y torturado. Creía que aprender técnicas contra yihadistas le vendría bien. "Tenía tanto miedo de que algo me ocurriera que no pensé con claridad en lo que estaba haciendo (en el gimnasio)", ha explicado el congresista a la prensa estadounidense.