Aluvión de críticas a Roberto Leal por este tuit sobre los concursantes de 'OT 2017'

Teléfono, el nuevo single de Aitana Ocaña, ha recibido opiniones de todos los colores. Los hay que están encantados con la canción y los hay que afirman que es un tema menor para una cantante de la calidad de Aitana.

Ella misma ha escrito: "Gracias por las críticas buenas y malas. TODAS, son necesarias y todas cuentan, así que gracias por perder vuestro tiempo en comentar algo. Al fin y al cabo para gustos colores".

Después de la salida de Teléfono, el presentador Roberto Leal ha querido tener un gesto con todos y cada uno de los concursantes de OT 2017 y ha escrito: "

"19 años, 21, 24, 29... Ya me gustaría a mí con esas edades haber tenido las experiencias, el talento y las tragaderas de los chavales y chavalas de OT".

Un mensaje que sorprendentemente ha generado mucha polémica en redes. Muchos usuarios interpretan que este tuit de Leal pretende defender a Aitana de las críticas y le afean que no haya hecho lo mismo con otros triunfitos que han sido mucho más criticados que ella.

Lo que no esperaba el presentador es recibir este aluvión de críticas por parte de seguidores del programa.

No has entendido el tuit. Hablo de sus edades y madurez ante las críticas. De tod@s. No creo que precisamente puedas decir que yo no he estado a su lado. No sé qué programa has visto.