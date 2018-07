El golpe de Abraham, de 'Gandía Shore', tras retar a sus amigos para lanzarse desde un acantilado

Su reto en medio de sus vacaciones en Ibiza y su esmero por grabarlo todo casi le "cuesta un pie" a Abraham García. El concursante de Gandía Shore y Supervivientes (Telecinco) ha retado a sus amigos a lanzarse desde un acantilado en la isla. Ellos se lo han pensado al escuchar la propuesta, así que él ha decidido tirar de argumentos chulescos: "¿Cómo no os vais a tirar, no me jodáis, hemos venido todos para tirarnos, así que vamos, valentía. No tenéis ni puta idea de la descarga adrenalínica que es esto. Os vais a quedar como nuevos, como si acabarais de echar un polvo, mejor". Sin embargo, el acabó accidentado.

Al final, solo se decidió una de las chicas. "Si es que al final los rubios, aunque seamos de bote, somos los más valientes", decía él para su canal de Mtmad (Mediaset), mientras que su amiga le preguntaba: "¿Estás seguro de que estamos bien aquí?". El resto tuvo que indicarles, cuando vieron que se iban a lanzar los dos a la vez, que no lo hicieran porque era peligroso. "¡Por toda esa gente que sigue mi canal!", gritó antes del gran salto...

Mtmad

Y lo hizo, aunque con poco acierto. Cuando regresó al acantilado, lo hizo con una herida bastante escandalosa en la pierna, sangrando y bromeando con que le había mordido un boquerón o una dorada... Pero la verdad es que, en un intento por salvar su GoPro, la corriente le empujó contra las rocas una y otra vez: "Me han pegado una paliza las olas contra las rocas". Abraham logró salvar la cámara y con su herida de guerra tomó rumbo a Bora Bora.

