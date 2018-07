El misterioso caso de los bolardos de Puente de Segovia que todos intentan resolver

Un usuario de Twitter llamado José Ángel Murcia ha compartido en su cuenta un extraño mensaje que está volviendo loco a todo el mundo.

Murcia ha preguntado si alguien tiene alguna hipótesis sobre los bolardos de la zona del Puente de Segovia (Madrid). Estos pivotes tienen escrito el siguiente patrón: 1, 12, 2, 13, 3, 9.

Ayuda, please, ¿alguna hipótesis de por qué los bolardos de la zona del puente de Segovia tienen este patrón: 1, 12, 2, 13, 3, 9? ¿Un RT? pic.twitter.com/Jq2bq16KJ1

Como si de una novela de Dan Brown se tratase, decenas de tuiteros se han apresurado a mandar sus soluciones a este caso que promete ser uno de los virales del verano.

No lo se seguro, pero tratándose de un producto de fundición, no me extrañaría que fuera un código para identificar al fabricante como el de las barras de acero corrugado o ferralla https://t.co/X2Du3Dy70k