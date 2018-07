Hackean el Instagram de Sofia Vergara para mandar este mensaje

La cuenta de Instagram de Sofía Vergara —en la que tiene más de 14 millones de seguidores— fue hackeada el pasado miércoles.

Así lo anunció en Twitter la protagonista de Modern Family:

"Chicos, me han hackeado Instagram. No respondáis a esos idiotas. No les enviéis información. Ya estamos detrás de ellos".

Guys my instagram got hacked. Dont ansewer those idiots. Dont send them any info.we r after them.