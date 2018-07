La broma de 'El Mundo Today' sobre Rosalía y los catalanes que algunos se han tomado fatal

Rosalía es, con permiso de los concursantes de Operación Triunfo 2017, el fenómeno musical de las últimas semanas en España. La cantante catalana se ha ganado al público y a la crítica con sus canciones y sus videoclips, en los que se mezclan trap, flamenco e historias de amor atormentadas. Estas son 21 cosas de ella que no sabías.

Esa fusión ha hecho que algunos acusen a la joven artista de "apropiación cultural" y los artífices de El Mundo Today no han dejado escapar la oportunidad de hacer una broma con ella, y con la polémica, como protagonistas.

¿Caben Rosalía, la independencia de Cataluña y Andalucía en un mismo tuit? Y tanto que sí:

Los catalanes admiten que Rosalía es el primer paso para crear su propia Andalucía una vez se hayan separado de España https://t.co/Nf75JihZhr pic.twitter.com/LdFKkX9u2t — El Mundo Today (@elmundotoday) 26 de julio de 2018

La broma ha cosechado más de 2.700 retuits y más de 5.000 'me gusta', pero algunos no se la han tomado nada bien. O no la han entendido:

hacéis quedar a los catalanes fatal cuando solo lo habran dicho los dos tontos de turno — gallagher (@brikenley) 26 de julio de 2018

Las estupideces que hay que escuchar 😂😂😂 — Belennxu🖤 (@belenxuperez) 26 de julio de 2018

Ridículo — Raul (@Raul_argo) 27 de julio de 2018

Quien haya redactado esto es subnormal por ADN, pero le pagan por ello, normal que siga haciendolo — sapesalva (@Sapesalva) 27 de julio de 2018

Perdonar guapasss pero Andalucia es demasiado Unica y maravillosa , tendreis otra cosa que no sera Andalucia — ana (@azraelana) 27 de julio de 2018

Pues yo soy catalán,XARNEGO para los indepes...pero ANDALUCIA solo hay una,pero si esta chica canta su cultura o la publicita en su forma de trabajar,no podía ser de otra manera ¨ANDALUCIA OS QUIERE,NOS QUIERE¨ y yo también. — egeadelgado (@egeadelgado3) 27 de julio de 2018

Soy Catalana y no admito eso 🤷🏼‍♀️ — ainhoa 💙 (@Aiinhoa26j) 26 de julio de 2018