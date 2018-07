Mónica Cruz pagará a la empleada que la acusó de explotación laboral

Yajaira Paola Cruz denunció a Mónica Cruz el pasado mes de marzo. La colombiana acusó a la hermana de Penélope de haber trabajado en su casa como empleada del hogar en una situación irregular, y en jornadas de hasta 16 horas ininterrumpidas. Finalmente, la madrileña le pagará 4.000 euros.

La niñera, que empezó a trabajar en su casa en diciembre de 2016, explicó que la actriz no le dio de alta en la Seguridad Social en un principio, aunque ella se lo pidió, y que en 2017, finalmente, le hizo un contrato. La colombiana afirmó que cuando avisó a Mónica Cruz de que la iba a denunciar, esta le contestó que era una "desagradecida": "Con todo lo que he hecho por ti, eres cortita, no te entra en la cabeza".

Finalmente, las partes han llegado a un acuerdo. La actriz pagará 4.000 euros a su exempleada —en lugar de los 7.000 que la demandante solicitaba por la violación de sus derechos laborales— y no llegarán a juicio, según publica Lecturas.

La bailarina emitió un comunicado recogido por El Español en el mes de marzo en el que afirmaba que se vio obligada a denunciar a Yajaira Paola Cruz "por las amenazas y el chantaje" a las que le sometió, mientras que su abogado aseguraba que la actriz siempre "actuó de buena fe con el ánimo de ayudar a una persona que venía del extranjero".