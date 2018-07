Trump está "abierto" a aceptar una invitación de Putin para visitar Moscú

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, está "abierto" a aceptar una invitación de su homólogo ruso, Vladímir Putin, de visitar Moscú, después de que retrasara su propia oferta de recibir al líder de Rusia en Washington hasta principios del próximo año.

"El presidente Trump espera recibir al presidente Putin en Washington después del primero de año, y él está abierto a visitar Moscú cuando reciba una invitación formal", dijo la portavoz de la Casa Blanca, Sarah Huckabee Sanders. El mandatario ruso aseguró hoy que ha extendido una invitación a Trump para reunirse en su país, e indicó que si se dan "determinadas condiciones" también está dispuesto a viajar a Washington.

Trump "está invitado a Moscú, se lo he dicho, y yo estoy dispuesto a ir a Washington, si se crean allí determinadas condiciones", afirmó Putin en una rueda de prensa posterior a la cumbre de líderes del bloque de potencias emergentes de los BRICS (Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica), que concluyó hoy en Johannesburgo.

Solo unos días después de la primera cumbre bilateral entre Putin y Trump -celebrada el pasado día 16 en Helsinki-, la Casa Blanca reveló que el deseo del presidente de EEUU era mantener una segunda reunión con su homólogo ruso antes de finales de año en Washington.

Pero tras el aluvión de críticas llegadas tanto desde la oposición demócrata como desde el propio Partido Republicano, Trump se corrigió y anunció a través de su asesor de seguridad nacional, John Bolton, que no se verá con Putin al menos hasta comienzos de 2019, cuando termine la investigación de la llamada trama rusa.

El Pentágono, a favor

El secretario de Defensa de Estados Unidos, James Mattis, se mostró este viernes "a favor" de que Putin y Trump mantengan un segundo encuentro y señaló que estas reuniones son un ejemplo "de la diplomacia en acción". "Con base en mi postura habitual, que es defender al país de un ataque, ya sea convencional, nuclear o cibernético -que son asuntos que afectan a mi cartera- siempre me he mostrado a favor del diálogo entre las partes", sostuvo Mattis en un encuentro informal con periodistas en el Pentágono.

El responsable de la cartera de Defensa consideró "fundamental" que los líderes hablen entre ellos y, más aún, los de aquellos países que tienen mayores desencuentros, puesto que, subrayó, es la manera de "poder arreglar las cosas".

Esto no quiere decir que vaya a ser fácil o que vaya a lograrse algo a corto plazo, pero no veo que sea ilógico proteger a este país por la vía diplomática. Siempre he dicho que la diplomacia lidera nuestra política exterior y esto es diplomacia en acción James Mattis, secretario de Estado de Defensa de EEUU

"Esto no quiere decir que vaya a ser fácil o que vaya a lograrse algo a corto plazo, pero no veo que sea ilógico proteger a este país por la vía diplomática. Siempre he dicho que la diplomacia lidera nuestra política exterior y esto es diplomacia en acción", agregó.

