Críticas a la televisión publica balear por esta última hora en Twitter

IB3, la televisión pública balear, ha indignado a muchos usuarios de Twitter por una última hora publicada este viernes por la tarde desde su cuenta.

Pasados pocos minutos de las 19:00 horas, la cuenta oficial de IB3 Notícies publicaba este tuit, informando de que dos ambulancias habían entrado al Palacio de Marivent en Mallorca, donde la Familia Real pasa sus vacaciones de verano.

Según el tuit, en la residencia se encontraban la reina Sofía y una de sus hijas, la infanta Elena.

Apenas diez minutos después, actualizaban la información y lo hacían así: "ÚLTIMA HORA. Falsa alarma. Las dos ambulancias que han entrado al Palacio de Marivent han acudido a atender a un trabajador".

#ÚLTIMAHORA Falsa alarma. Les dues ambulàncies que han entrat al Palau de Marivent hi han anat per atendre un treballador https://t.co/t1Mk58Vat9 pic.twitter.com/oWOnJqAKvM

Un mensaje que ha indignado a muchos en Twitter, donde han criticado que se anuncie como "falsa alarma" que un trabajador ha sufrido una emergencia sanitaria.

"¡Ah! Un trabajador... Entonces no tiene importancia. Que se muera el pobre trabajador. ¡Tiene narices!"

"¿No os da vergüenza esta mierda de titular? Ahora que (supongo) os habéis dado cuenta de la cagada, ¿no tenéis la decencia de retirarlo?"

No us fa vergonya aquesta merda de titular? Ara que (suposo) que us heu adonat de la cagada, no teniu la decència de retirar-lo?