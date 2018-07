El enfado de esta chica por la forma en que su cita de 'First Dates' la rechaza

Hay citas de First Dates (Cuatro) que se tuercen desde el primer momento. El problema viene cuando uno de los dos no es consciente de que las cosas no van bien.

Es lo que le pasó a Melania este viernes, una de las invitadas que acudió al programa a conocer a Daniel. Mientras que nada más verle, ella afirmó que le había parecido guapo y atractivo, él menifestó todo lo contrario. De hecho, el programa emitió a lo largo de toda la cita las declaraciones que él había hecho ante las cámaras y en todas ellas era contundente.

Estos son algunos de los comentarios que él hizo:

"Tenemos amigos en común, por eso le he dicho, 'es raro que no me haya cruzado contigo'. A lo mejor sí que me he cruzado con ella, pero no me he fijado porque no es mi estilo".

"Lo que ves es lo que soy', me ha dicho ella... No me gusta lo que veo. No es mi prototipo de chica, que es muy simpática y tal, pero no".

"A ella le gusta que le den duro [se refería al sexo], yo podría hacerlo pero es que no me gusta".

First Dates

Sin embargo, nada de todo esto se lo llegó ni siquiera a insinuar a la cara durante la cena. Melania incluso le preguntó su opinión en varias ocasiones para saber por dónde iban los tiros y no encontrarse con sorpresas al final.

Daniel, en cambio, en lugar de hablar claro como lo había hecho frente a las cámaras, optó por esquivar las preguntas con respuestas evasivas.

Melania interpretó su actitud como una señal positiva y la pareja terminó pasando a la terraza, una zona reservada del restaurante para que los invitados puedan intimar un poco más.

Una vez solos, él decidió confesar: "Yo te voy a ser muy claro. Como amiga de puta madre, pero amiga, ¿sabes lo que te quiero decir?".

"Perfecto", respondió ella cortada, pero después a solas con las cámaras dio rienda suelta a su enfado: "No, no, sinceramente, me ha tocado un montón los cojones que se tenga que esperar a la terraza para decirme que no. Pues no tío, dímelo luego, no lo hagas delante de todas las cámaras".

Después, cuando llegó el momento de volver a reunirse para tomar la decisión final sobre si querían tener una nueva cita o no, Melania le afeó la manera en que la había rechazado: "Yo sí hubiera tenido una segunda cita, pero no me ha gustado cómo lo has hecho. Si lo tenías tan claro, me lo podías haber dicho desde un primer momento para haber tenido yo también una cita normal de amigos".

First Dates

"Hay maneras, porque yo también me he quedado un poco cortada por cómo me lo has dicho. Te ha quedado muy chulo y ya lo verás en casa. Y a mí eso no", le dijo con mirada desafiante mientras él reía para quitarle seriedad al momento.

