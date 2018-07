El mensaje de Toñi Moreno en 'Viva la vida' para zanjar la polémica con María Teresa Campos

Toñi Moreno se ha subido al coche de Belén Esteban en Belén a bordo y, al hacerlo, ha rescatado la polémica que la presentadora de Viva la Vida mantiene con María Teresa Campos desde hace varios meses. Fue porque la colaboradora de Sálvame le preguntó por sus sentimientos al haber sustituido a Campos en Telecinco.

Todo viene a raíz de la cancelación de Qué tiempo tan feliz, el programa que presentaba Campos en Telecinco durante las tardes del fin de semana. Cuando terminó, fue Viva la vida la emisión que ocupó su espacio en la parrilla televisiva.

Desde que esto ocurrió, las dos se han dirigido varias pullitas, pero siempre de forma muy velada. En su día se especuló mucho sobre si Campos se había sentido traicionada por la que fue su colaboradora en los comienzos de Moreno en la televisión.

Varios intercambios de comentarios con doble sentido han evidenciado durante los últimos meses que había un conflicto sin resolver entre las dos. Sin embargo, Moreno ha intentado zanjar la polémica este sábado en Viva la Vida.

"Para mí Teresa Campos es mi maestra. Yo vine a Madrid porque su hija Carmen Borrego me llamó para ser la coordinadora de actualidad de un programa. Es decir, la primera oportunidad en Madrid me la dan Teresa Campos y Carmen Borrego", ha explicado.

La presentadora ha afirmado que en el poco tiempo que trabajó con ella aprendió mucho de lo que ahora sabe. "Y la televisión que se está haciendo ahora, esto que estamos haciendo, lo inventó esta señora", ha asegurado.

Dejando claro que ella solo tiene palabras de admiración hacia Campos y que la considera su referente en el mundo de la comunicación, Moreno también ha admitido que le hubiese gustado llegar a Telecinco en otro horario para evitar el conflicto con ella.

"Pero yo no siento que haya venido a sustituir a nadie porque su programa acabó, hubo unos meses que no hubo nada y luego llegó este, que es otro programa. Y me llamaron a mí y estoy muy agradecida", ha afirmado.

Tras esta explicación, la presentadora se ha dirigido directamente a la cámara para enviar un mensaje a Campos. "Teresa, la ilusión de mi vida es que tú un día vengas a este plató, te sientes, te haga la entrevista, la entrevista de mi vida y que te vayas muy contenta. Eso es lo que a mí me gustaría", ha dicho levantado un gran aplauso entre el público.

