La incongruencia en el diseño de los baños para minusválidos de algunos hoteles

Toñejo Rodríguez es un deportista extremo parapléjico y periodista deportivo. A pesar de necesitar una silla de ruedas, Rodríguez se dedica a los deportes acuáticos donde compite con personas sin ningún tipo de discapacidad y es el primer español que ha pilotado un Fórmula 1 del mar.

Debido a su profesión, Rodríguez debe viajar mucho y a menudo tiene que descansar en hoteles. Cuando el mes pasado llegó a uno de ellos, decidió compartir un vídeo con sus seguidores de Instagram en el que muestra algo que suele encontrar en las habitaciones adaptadas.

"Normalmente, siempre que paro en un hotel a dormir, cuando voy en ruta o en carretera, nunca cojo la habitación de minusválidos. Esta vez no había otra y me han dado esta y me gustaría enseñaros quién es el iluminado que hace estas habitaciones", dice Rodríguez desde su silla en el interior del baño.

El resto lo puedes ver en su vídeo: