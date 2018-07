Las actrices Tina Sáinz y Lolita Flores acudieron este sábado por la noche al programa LaSexta Noche de LaSexta, donde hablaron sobre la actualidad política, sobre su profesión y sobre sus trayectorias.

Pero sorprendentemente, Sáinz desveló algo que no había contado "nunca": las presiones que sufrió por acudir, en septiembre de 2002, a la fastuosa boda de la hija del entonces presidente del Gobierno, José María Aznar, que se celebró en el Monasterio de El Escorial (Madrid).

"A mí me llamaron y me amenazaron", relató la actriz. "Y me dijeron que si iba a esa boda, iba a trabajar muy poquito, y efectivamente, trabajé muy poquito", agregó.

Sáinz califica su decisión de acudir al enlace como "un acto de valentía" por su parte. "De creerme que vivía en una sociedad libre y que yo podía elegir las personas con las que me relacionaba", afirmó la actriz, quien asegura que estuvo "más de dos años sin trabajar" hasta que Jose Sámano, director y productor teatral, la llamó para la obra El cartero de Neruda.

"Esto no lo he contado nunca", reconoció la intérprete, que se reafirmó como "un ser libre". "Ir contracorriente es tremendo, pero oye, he llegado hasta aquí, tengo muchos años, soy mayor y he hecho los deberes".