Numerosas críticas a Sergio Ramos por su última foto en Instagram

Sergio Ramos, capitán del Real Madrid y de la Selección Española de Fútbol, está recibiendo durísimas críticas por parte de muchos usuarios de Instagram por su última publicación.

Ramos ha colgado tres imágenes en las que aparece sujetando a un pez (aparentemente, una barracuda) que se supone ha pescado él. En una de las fotografías se ve al animal chorreando sangre por uno de sus costados mientras el futbolista posa sonriente con la caña en la mano.

Una publicación que ha logrado en pocas horas casi 400.000 'me gusta' pero que también se ha topado con las críticas de quienes lamentan esta acción de Ramos, algunos de los cuales han tildado de "asesino" al futbolista.

A post shared by Sergio Ramos (@sergioramos) on Jul 29, 2018 at 4:24am PDT

Otros, sin embargo, han defendido al jugador:

Sois jodidamente pateticos JAJAJA dar caza a animalea que luego os comeis y si no es asi me la suda este pez acabaria muerto de todas formas

tu no comes pescado ke comes solo verde porque si comes pescado o carne cuando los compras en el supermercado los han cazado o pescado para ke lo comamos en fin ke vaya comentario si le gusta la pesca porke sea Sergio Ramos no lo puede hacer y Pepito el de los palotes puede y no se le crítica en fin...........

martinsaraortiz