Patricia Montero se emociona en 'Viva la vida' al recordar a su madre fallecida

Patricia Montero ha estado este domingo en Viva la vida (Telecinco) para promocionar su libro Pon en forma tu yo interior sobre vida sana.

Durante la entrevista con Toñi Moreno, la actriz se ha emocionado al recordar a su madre fallecida hace cuatro años tras haber peleado contra un cáncer. En aquella época, Montero formaba parte del reparto de Yo soy Bea, la serie española en la que conoció a su marido, Álex Adrover.

La presentadora sacó el tema porque Montero suele compartir sus experiencias y sentimientos con sus seguidores a través de redes sociales. "Y también hablas de las pérdidas, de las ausencias, de la gente que ya no está", comentó Moreno.

"Perdí a mi madre cuando era muy joven, tras una larga enfermedad. Estuvimos cinco años luchando contra un cáncer. Y de repente, la vida se me dio la vuelta. Porque son tus padres y los ves tan fuertes, tan jóvenes, tan guapos, crees que pueden con todo, hasta que un día te dicen que está muy mal. De un día para otro", relató.

"Aquello me dio una buena hostia. Y ahí dices: ¿Qué es la vida? ¿Qué es la felicidad? Aprendí muchísimo. Eso me hizo madurar a marchas forzadas, en lo personal y en lo profesional, pero también en ese otro aspecto de valorar la felicidad y darte cuenta de que hasta que no te pasan las cosas, realmente no aprecias otras", contó.

Montero habló con mucha nostalgia de su madre y de su padre, a quien agradeció su apoyo incondicional, pero no pudo evitar emocionarse al hablar del momento en que ella misma fue madre.

"He sido mamá", dijo con los ojos llenos de lágrimas. "Y no sabes cómo la he echado en falta ahí. Ese es otro momento en el que también aprendes. Y me di cuenta de cuánto he aprendido de ella sin estar. Porque te empiezan a salir todas esas cosas que haces igual que tu madre...", concluyó.

