Un tuitero triunfa con su divertida reflexión sobre estos tres pueblos de Teruel

El usuario de Twitter @urinethearmynow ha demostrado ingenio y gracia con uno de sus mensajes referido a tres pueblos de Teruel, muy cercanos a la frontera con la Comunidad Valenciana.

Se trata de Mora de Rubielos, Rubielos de Mora y Fuentes de Rubielos, muy cercanos entre sí, que le han servido para recrear una mítica escena de la película La Vida de Brian de los Monty Python: la del Frente Popular de Judea.

Pero lo hace ironizando con el parecido entre los nombres de los tres pueblos y logra esta maravilla de tuit, que ha dejado algún que otro comentario cachondo en las respuestas:

Yo cuando no existía el gps me equivoqué de salida volviendo de Valencia al no recordar si debía coger Rubielos de Mora o Mora de Rubielos, hice un bonito tour de varias horas por la provincia, visitando pueblos en los que me preguntaron noticias del frente