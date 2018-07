El hilo viral de una profesora de inglés contra los docentes nativos

Una profesora de inglés ha convertido en viral su reivindicación en contra de los profesores nativos. En un extenso hilo, la docente carga contra "el esnobismo" de querer a este tipo de profesionales que en muchas ocasiones tienen "menos formación".

En su hilo viral, cuenta que ha sido rechazada en una entrevista de trabajo por la academia en cuestión "vende" profesores nativos.

Esta es su reivindicación:

La mayoría de vosotros sabe que soy profesora de inglés. Llevo enseñándolo desde los 15 años. Casi la mitad de mi vida. Lo hablo perfectamente desde muy pequeña y siempre he tenido mano para la enseñanza.

Esta profesora cuenta que su profesión se le da "jodidamente bien" y que ha dedicado gran parte de su vida a mejorar en ella.

Ha estudiado la carrera de filología inglesa y un máster de profesorado. Ahora asegura que compagina diversos trabajos que le cuestan "salud mental y física".

Su cabreo ha llegado después de le cancelasen una entrevista porque la empresa en cuestión buscaba profesores nativos de inglés.

Pues hoy la entrevista se ha cancelado. Ellos 'venden nativos y eso es lo que quieren, la formación es secundaria'. Y eso es lo que vengo a deciros. Que no

Llevo todos estos años viendo como gente sin formación y sin voluntad de formarse me pasan por encima y consiguen los puestos de trabajo para los que llevo toda la vida formándome. Y la culpa no la tienen ellos. La tenéis vosotros.

Dejadme que aclare una cosa: tener un profesor nativo no va a hacer que ni tú ni tú hijo aprendáis mejor inglés. Ni siquiera que pilléis mejor acento, a no ser que tengáis el oído de Aretha Franklin.

Por regla general, un angloparlante tiene un conocimiento intrínseco de su propia lengua que roza lo ridículo. He estado en clases del máster de lingüística en el Trinity College donde los nativos no distinguían un sujeto de un predicado. Ni siquiera es una exageración.

Y eso no está ni bien ni mal. Por lo general, enseñar gramática está muy denostado en el imaginario popular, por la falta de efectividad del sistema educativo. Pero para enseñar un idioma tienes que conocer la gramática.

Por estas razones, esta profesora de inglés considera que este tipo de peticiones se alejan de la realidad y están marcadas por el "esnobismo" y no por la formación.

No me quiero extender, no voy a entrar en el tema de los asistentes de conversación. Pero en la comunidad de Madrid cobran mil euros al mes y trabajan de verdad exclusivamente si quieren. Cuando es un asistente de español en el extranjero, la cosa cambia, (a peor).