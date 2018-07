Representantes de Facebook visitarán la región de Flandes (norte de Bélgica) en septiembre para debatir sobre la censura de la red social a cuadros de pintores barrocos flamencos por mostrar desnudos, según dijo a Efe la directora de la campaña de Maestros Flamencos de Turismo de Flandes, Tama D'Haen.

"Estamos muy satisfechos de que Facebook haya reaccionado positivamente a nuestra propuesta de encontrarnos y les hemos invitado a que vengan a Flandes para que puedan sumergirse en el arte de nuestros maestros flamencos", señaló D'Haen.

La censura por parte de Facebook lleva meses siendo un gran problema para Turismo de Flandes: el 20% de las 900 publicaciones que lanzaron entre febrero y julio pasados fueron eliminadas por mostrar desnudos.

Facebook ha llegado a bloquear pinturas como El descendimiento de la cruz, de Pedro Pablo Rubens, en la que Cristo aparece desnudo salvo por una tela que cubre sus partes íntimas, o El Triunfo de Baco, de Michaelina Wautier, donde aparecen las nalgas de los participantes de una bacanal.

"Siempre recibíamos la respuesta automática de Facebook, que nos alertaba de que nuestro contenido mostraba desnudos o contenido sexualmente explícito; apelamos una y otra vez e intentamos ponernos en contacto con ellos, pero no hubo ninguna reacción hasta la semana pasada", indicó la representante de Turismo de Flandes.

Ante la falta de respuesta por parte de la red social, Turismo de Flandes se puso en contacto con museos, expertos en arte y otros organismos dedicados a la promoción del turismo para dirigir una carta abierta a su creador, Mark Zuckerberg.

Nos hemos dado cuenta de que Facebook constantemente rechaza las obras de arte de nuestro amado Peter Paul Rubens; aunque nos reímos de ello, su censura cultural está haciéndonos la vida bastante difícil

"Nos hemos dado cuenta de que Facebook constantemente rechaza las obras de arte de nuestro amado Peter Paul Rubens; aunque nos reímos de ello, su censura cultural está haciéndonos la vida bastante difícil", explicaba la carta, que fue publicada el pasado domingo junto a un vídeo.

Una campaña con mucho mensaje

Turismo de Flandes utilizó una cámara oculta para crear un pequeño anuncio televisivo en el que se muestra cómo los vigilantes de seguridad de la Casa Museo de Rubens, en Amberes, obligan a los visitantes a dejar de ver los cuadros que muestran desnudos "para protegerlos".

"Queríamos mostrar lo ridícula que resulta la política de Facebook en la realidad, en un museo, así como crear una discusión con ellos partiendo desde el humor, que es otro de los activos que tenemos en Flandes", señaló D'Haen, que recalcó que la intención no era la de "crear una guerra abierta" con la red social.

La representante de Turismo de Flandes no quiso precisar cuáles serán las demandas exactas que trasladarán a los representantes de Facebook, ya que "aún hay que mantener la primera conversación", pero espera que accedan a "repensar su estrategia" y a "responder más rápidamente a estas cuestiones".

"No queremos abrir un debate sobre la desnudez en general, aceptamos sus reglas en ese sentido, pero aquí hablamos de la desnudez representada en el patrimonio histórico", apuntó D'Haen, quien entiende que Flandes "tiene todo el derecho a promocionarse lo más posible en el mundo".

No queremos abrir un debate sobre la desnudez en general, aceptamos sus reglas en ese sentido, pero aquí hablamos de la desnudez representada en el patrimonio histórico

Esta denuncia de Turismo de Flandes coincide con el lanzamiento de una campaña de promoción que comenzó este año y durará hasta 2020 en la que buscan difundir la obra de Paul Rubens, Pieter Bruegel y Jan van Eyck, los tres principales referentes de la pintura flamenca.

Esta iniciativa, que espera atraer a Flandes a tres millones de turistas hasta 2020, intentó promocionar la imagen de la región a través de sus mejores pintores y las redes sociales, pero la censura en Facebook y, en menor medida, de Instagram, ha dificultado esta labor.

"No podemos renunciar a Facebook, es muy importante para promocionarnos como destino turístico a través del arte y creemos que es una herramienta muy buena para conectarnos con una gran cantidad de personas que podrían estar interesadas en viajar a Flandes", concluyó D'Haen.

Turismo de Flandes decidió tomarse la situación con humor y reaccionar con su carta invitando a los representantes de Facebook "a tomar un café o, quién sabe, una cerveza belga" y con su vídeo, en el que ironizan con el "enfrentamiento" entre "pinturas de Rubens del Siglo XVI y regulaciones de redes sociales del siglo XXI".