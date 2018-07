Javier Cárdenas, presentador del polémico programa de Televisión Española, Hora Punta, habría comunicado a algunos de los miembros de su equipo un correo electrónico afirmando que no empezará el programa en septiembre, según ha informado El Mundo.

Como asegura el citado medio, el correo lo habría mandado el responsable de realización en nombre del periodista.

"He de decirte que si tienes cualquier oferta de trabajo aprovéchala; y si no, busca otra alternativa desde este momento. Nosotros no empezaremos el programa en septiembre ni la producción el 20 de agosto", pondría en ese supuesto correo.

Hora Punta había pasado de ser un programa diario a uno semanal

Y sentencia el mail: "Sólo agradecerte en nombre de Javier Cárdenas y el mío propio, todo lo que has hecho por el programa esperando volver a coincidir contigo en un futuro próximo. Mucha suerte, gracias por todo y un fuerte abrazo".

Sí habrá programa, según Cárdenas

A raíz de las informaciones surgidas y según ha informado El Televisero, Cárdenas habría negado esa información alegando que "está de vacaciones".

"TVE nos ha dejado muy claro que apuestan por Hora punta", afirma el presentador, que ha asegurado que Hora Punta"es un proyecto aprobado desde el mes de mayo por el Consejo de Administración".