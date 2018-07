La secretaria de Estado de Migraciones acusa a Casado de plantear falsos dilemas y de acercarse al discurso de Salvini

La secretaria de Estado de Migraciones, Consuelo Rumí, ha acusado este lunes al presidente del PP, Pablo Casado, de abrazar un discurso "alarmista" y "de confrontación" sobre la migración y ha señalado lo que considera una "irresponsabilidad política" por plantear "falsos dilemas" sobre la situación migratoria en España. Además, le ha vinculado con las derechas "reaccionarias" europeas, asegurando que se está acercando a las posiciones del ministro italiano de Interior, el ultraderechista Matteo Salvini.

En declaraciones a la Cadena SER, Rumí ha defendido, ante las declaraciones de Casado de que "no es posible" que España absorba la llegada de "millones de africanos" y la visita a Ceuta del líder de Ciudadanos, Albert Rivera, que el Gobierno esta presente "todos los días" en Ceuta, Melilla o Algeciras y ha puesto en valor el trabajo de las ONG y la "sensibilidad" de la Policía y Guardia Civil que a diario lidia con la llegada de migrantes.

Mañana estaré en #Ceuta, escuchando y apoyando a los agentes de @policia y @guardiacivil que hacen cumplir la ley en nuestra frontera y a los ceutíes ante esta crisis migratoria. Si queremos una Europa sin fronteras internas, hay que proteger las externas. — Albert Rivera (@Albert_Rivera) 29 de julio de 2018

Para la secretaria de Estado, el discurso de Casado es una muestra de "profundo desconocimiento" de lo que ocurre en la frontera por lo que la ha pedido a él y también a Rivera que aprovechen la visita a Ceuta y Melilla para conocer "en profundidad" la materia. Rumí ha pedido que ambos líder eviten declaraciones que "no tienen ningún sentido", aludiendo a sus referencias al "efecto llamada": "cuando una ruta se cierra, otra se abre y tarda meses en abrirse, los factores de los cambios de ruta son complejos". "Cuando oí ayer a Casado, oía a Aznar", ha insistido.

Se acerca "muchísimo a Salvini"

En declaraciones a los medios en Ávila, Pablo Casado aseguró que "no es posible que haya papeles para todos, no es posible que España pueda absorber millones de africanos que quieren venir a Europa". "Y, como no es posible, tenemos que empezar a decirlo aunque sea políticamente incorrecto", añadió.

Para la representante del Gobierno el planteamiento del recién elegido presidente del PP se debe a razones partidistas y lo sitúan en el espectro de la "derecha reaccionaria" europea. Así, preguntada si la línea de Casado seguía la misma dirección que la Liga, el partido ultraderechista que forma coalición de Gobierno en Italia, la secretaria de Estado ha indicado que las posiciones de ambos "se están acercando muchísimo".

Rumí ha admitido que la situación que se vive en la frontera sur de España es "complicada" pero ha pedido al PP que deje trabajar al Ejecutivo para que aborde una política migratoria "seria", algo que a su juicio no acometió el anterior Gobierno de Mariano Rajoy. "Miraron para otro lado, no tuvieron previsión económica, ni de recursos humanos y dejaron de cooperar con África", ha lamentado.