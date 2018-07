Los taxistas colapsan la Gran Via de Barcelona y la Castellana de Madrid

Los taxistas de Madrid han cortado este mediodía el centro de Madrid, al tomar con miles de sus vehículos un tramo del Paseo de la Castellana, una de las principales arterias de la capital, el que coincide ante la sede del Ministerio de Fomento.

El colectivo había tomado todos los carriles centrales de esta vía desde la zona de Azca hasta Gregorio Marañón, principal eje de negocios de la capital, ante una importante presencia policial.

Los taxis se concentran en estos momentos en el Paseo de la Castellana (Madrid) frente al Ministerio de Fomento



Sigue aquí en directo la reunión de los taxistas con Fomento y el desarrollo de la #HuelgaTaxis https://t.co/XPELDnErmV pic.twitter.com/4xz4H5aX6B — Europa Press (@europapress) 30 de julio de 2018

El corte del Paseo de la Castellana se suma a la huelga indefinida que el sector del taxi mantiene desde el sábado en demanda de medidas que limiten la expansión de las empresas de vehículo de alquiler con conductor (VTC), las firmas como Uber y Cabify.

Los taxis de Madrid colapsan la Castellana en protesta contra Cabify. Circulan a muy poca velocidad provocando que los coches particulares y autobuses vayan más lento. #HuelgaTaxis pic.twitter.com/BXgiokDsca — Eduardo Loren García (@EduLorenGarcia) 30 de julio de 2018

La concentración tiene lugar en tanto a las 12 horas esta prevista la reunión entre las principales asociaciones de taxistas y el Ministerio de Fomento para intentar atajar el conflicto en el sector.

Los taxistas de Madrid cortan la Castellana al concentrarse ante Fomento



Sigue aquí en directo la reunión de los taxistas con Fomento y el desarrollo de la #HuelgaTaxis 👇 https://t.co/OUfngEgdCP pic.twitter.com/VmFHxyida3 — Europa Press (@europapress) 30 de julio de 2018

Los taxistas de otras comunidades se suman a la huelga

Los taxistas de las principales ciudades españolas se han solidarizado con sus compañeros de Barcelona y se han declarado en huelga indefinida. Ciudades como Madrid, Málaga, Sevilla, Granada, Zaragoza, Valencia, Alicante, Mallorca o Bilbao, que registran estos meses uno de los mayores niveles de ocupación anual por el turismo veraniego, sufren las consecuencias del parón de los taxistas.

Distintas comunidades autónomas también han decidido apoyar la huelga. En el País Vasco, destaca las movilizaciones que han tenido lugar en Bilbao, donde unos 300 taxis han marchado en caravana desde el aeropuerto de Loiu en dirección al centro de la ciudad.

EFE

Galicia y Cantabria se ha sumado a las movilizaciones con un paro que durará hasta el miércoles. Los taxistas murcianos se han declarado también en huelga indefinida.

Zaragoza y Teruel se han unido a la huelga, pero en Huesca , pese a compartir las reivindicaciones del sector, no se siguen los paros de momento "porque no ha habido organización", según ha explicado a Efe la vicepresidenta de la asociación local del taxi, María Mateo.

En Asturias, la mayor parte de los taxistas trabaja con normalidad, aunque medio centenar sí que se ha concentrado durante más de una hora frente a la Consejería de Infraestructuras del Principado en Oviedo.

Las movilizaciones contra la proliferación de las licencias VTC (vehículos de alquiler con conductor) continúan a la espera de la reunión que van a mantener las principales asociaciones de taxis con el Ministerio de Fomento con el fin de llegar a alguna solución. "En función de los resultados habrá más movilizaciones y mantendremos la convocatoria de huelga", ha afirmado el secretario del Sindicato del Taxi de Catalunya (STAC), Antoni Cervós.

⚪️ Este lunes 30, el secretario de Estado, @pedrosaurag, convocará a las principales asociaciones del taxi en sede ministerial.

También, mantendrá un encuentro con representantes de las VTC el martes 31. pic.twitter.com/udv54IZsq5 — Ministerio de Fomento (@fomentogob) 28 de julio de 2018

Piden que la regulación pase a manos de las comunidades autónomas

Los taxistas piden que la regulación de las VTC, que operan a través de plataformas como Cabify o Uber, pasen del Gobierno español a las comunidades autónomas y los municipios, que son los que abordan los problemas de circulación, movilidad y medio ambiente.

Demandan también que, como marca la ley, los vehículos VTC regresen a sus bases cuando acaban un servicio y no se queden circulando o aparcados a la espera de captar nuevos clientes, y que no haya más de una licencia VTC por cada treinta taxis, proporción que, en su opinión no se respeta.

Podemos apoya la huelga y Ciudadanos pide explicaciones al Ministerio

Unidos Podemos espera que de la reunión del ministro de Fomento, José Luis Ábalos, con las principales asociaciones del taxi salga un acuerdo que "blinde" la licencia urbana y que permita a los ayuntamientos regular estas licencias de Vehículos de Alquiler con Conductor (VTC).

El sector del taxi dando todo un ejemplo de unidad en la lucha por sus derechos laborales. Impresionante foto de esta mañana en el Paseo de la Castellana. #HuelgaTaxis pic.twitter.com/kcS276S0tg — PODEMOS (@ahorapodemos) 30 de julio de 2018

Bastaría simplemente, "con reconocer lo que reconocen todos los ordenamientos jurídicos" y es que los ayuntamientos tienen competencias en materia de tráfico y contaminación atmosférica que les posibilita limitar determinadas actividades "porque las ciudades nos se pueden convertir en la ley de la selva", según ha informado el secretario de Sociedad Civil y Movimiento Popular de Podemos, Rafael Mayoral, en una rueda de prensa.

Ciudadanos, por su parte, pedirá la comparecencia ante el Congreso de los Diputados del ministro de Fomento, para que "dé explicaciones de las medidas del Gobierno en el sector del taxi", según ha comentado la diputada Sonia Sierra que ha "apoyado cualquier tipo de reivindicación laboral", pero ha reclamado a su vez el derecho de los ciudadanos a circular por la ciudad.

La concejala del ayuntamiento de Madrid, Begoña Villacis, ha pedido a Ábalos que asuma la responsabilidad y presente alternativas realistas para los taxistas.

📡 @begonavillacis "Esperamos que el señor Ábalos asuma la responsabilidad y proponga una alternativa seria y realista para el sector del taxi, para no generar expectativas que luego se vean frustradas" #ActualidadCs pic.twitter.com/vVF6WPSeu3 — Ciudadanos (@CiudadanosCs) 29 de julio de 2018

Madrid, sin servicio al aeropuerto

En Madrid, los taxistas han dejado sin servicio al aeropuerto de la capital y las estaciones de tren, donde solo transportan y de forma gratuita a ancianos, enfermos, embarazadas o personas con movilidad reducida.

EFE

Las primeras horas de la mañana han transcurrido sin incidentes y los taxistas han comunicado con carteles en español y en inglés a los viajeros que llegan tanto al aeropuerto como a las estaciones de tren una manera alternativa para trasladarse por la ciudad.

El centro de Barcelona, colapsado

Por otra parte, en Barcelona, donde comenzaron las protestas la semana pasada, más de 1.700 taxistas mantienen colapsado el centro de la ciudad desde el viernes e impiden la circulación en el Paseo de Gracia y la Gran Vía, las principales arterias de la ciudad.

EFE

"Veremos lo que pasa después de la reunión. Los taxistas de Cataluña están muy cansados de promesas que no se cumplen y, fijaos, si hemos llegado a esta situación es porque llevamos muchos años de engaños y mentiras", ha subrayado en declaraciones en la Cadena SER, el portavoz del sindicato Élite Taxi, Alberto Álvarez.

El director general de Tráfico, Pere Navarro, ha pedido a los taxistas que no utilicen la presión a los turistas en el conflicto que tienen planteado porque "vivimos del turismo" y "afecta a la actividad económica".