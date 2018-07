Un tuitero triunfa con su brillante y simple respuesta a Celia Villalobos tras su polémica con los taxistas

Un usuario de Twitter no para de recibir retuits y me gusta después de su rotunda y simple respuesta a la frase de Celia Villalobos cuando se enteró de la huelga de taxis en Málaga.

Taxistas de toda España se están solidarizando con sus compañeros de Barcelona tras las protestas de los últimos días contra Uber y Cabify.

En Málaga también se suspendieron los servicios de taxis y muchos se han visto afectados por los paros, entre ellos la exvicepresidenta del Congreso y diputada del PP Celia Villalobos, que a la salida de la estación Vialia de Málaga se encontraba con el panorama.

#HuelgaTaxiMLG | La huelga del taxi a pillado por sorpresa a muchos viajeros en la estación Vialia. Con maletas y sin servicio de taxi. Incluso a algunos políticos. Más info en https://t.co/xEE9TMWhuT pic.twitter.com/ffxUF7V6nN — SER Málaga (@SER_Malaga) 27 de julio de 2018

"¿Y cómo coño llego yo a Torremolinos?", se preguntó Villalobos cuando presenció ante sí una gran cantidad de taxis parados.

A lo que un tuitero ha respondido con una simpleza pasmosa: "Pues mira, puedes coger la línea C-1 de Cercanías (dirección Fuengirola), sale a 2,04€. Si no, puedes cogerte el 110 en el Muelle Heredia, que sale a 1,70€. Vaya, lo que llevamos haciendo to la vida muchísima gente y no nos ha pasado nada".

Un mensaje que lleva en pocas horas más de 10.000 me gusta y más de 4.700 retuits.