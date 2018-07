Demi Lovato sufre complicaciones y continúa ingresada

Demi Lovato continúa ingresada y con complicaciones, después de que fuera ingresada la semana pasada por una supuesta sobredosis. Según TMZ, la cantante está sufriendo náuseas extremas, fiebre alta y otras complicaciones que han truncado que reciba el alta hospitalaria y permanezca aún en el Cedars-Sinai Medical Center de Los Angeles.

De hecho, según la información del mismo medio de comunicación, la familia no ha hablado todavía con la artista de una terapia de rehabilitación porque "está demasiado enferma" y aún no está en condiciones de abordar esa conversación, por lo que tampoco saben cómo asimilaría la noticia. Las palabras exactas de los familiares han sido, según TMZ, "no sabemos dónde tiene la cabeza". De momento, no saben cuándo podrá recibir el alta.

Lovato fue hallada inconsciente en su domicilio, donde los sanitarios utilizaron para reanimarla un medicamento para combatir las intoxicaciones por opiáceos. La joven de 25 años ha recibido el apoyo de las redes sociales, al que se ha unido su exnovio, Joe Jonas.