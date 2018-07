ENCUESTA: ¿Debería prohibir España el uso del teléfono móvil en las escuelas?

A partir de septiembre, los teléfonos móviles estarán prohibidos en las escuelas y en algunos cursos de educación secundaria de Francia. Así lo votó ayer la Asamblea Nacional, haciendo realidad una medida que ya estaba en el programa electoral con el que Emmanuel Macron logró la presidencia.

No sólo se vetan los celulares, sino también las tabletas o los relojes inteligentes, con conexión. No obstante, la norma no habla de multas ni sanciones ni excepciones, que quedarán a cargo de cada centro. De esta prohibición están exentos, obviamente, las personas con discapacidad.

El debate queda abierto: ¿es el de Francia el camino a seguir? ¿Hay que cortar por lo sano? ¿O es mejor tolerar estos aparatos e introducirlos aún más en la rutina? ¿Hay que unirse al enemigo o desterrarlo? Como queremos saber cómo lo ves, te pedimos que votes en nuestra encuesta.

¡Y gracias por hacerlo!