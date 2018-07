La pregunta de esta chica que descolocó a Sobera en 'First Dates'

Raquel y Azahara tuvieron una buena primera cita en First Dates (Cuatro). Las dos se habían gustado desde el principio y tenían muchas cosas en común. Sin embargo, cada vez que alguna mencionaba el tema de la infidelidad, el ambiente se enturbiaba un poco.

La última relación de Raquel terminó por culpa de una infidelidad suya y durante todo el programa, en las declaraciones ante las cámaras, manifestó su sentido arrepentimiento y en la cena, cada vez que hablaban de ello, a ella le cambiaba la cara y se excusaba: "Bueno, pero la gente se puede equivocar, ¿no?".

Aunque a Raquel se le notaba el nerviosismo y evitó por todos los medios responder sobre esa cuestión, Azahara lo dejó claro desde el primer momento. Ella buscaba una persona que fuese fiel.

Hacia el final de la cita, Carlos Sobera, el presentador del programa, se acercó a la mesa de las chicas y Azahara, al verlo aproximarse le preguntó con naturalidad: "¿Tú eres celoso?".

First Dates

Sobera se quedó un poco descolocado, al estar poco acostumbrado a que sean los invitados quienes pregunten y no al revés. En ese momento, Raquel salió en su ayuda y comentó: "¿Cómo va a ser celoso, con lo guapo que es?". El presentador después de dudar un momento respondió que no y aprovechó el atrevimiento de Azahara para plantearles un breve cuestionario y así empujar a Raquel a decir lo que no se había atrevido hasta ese momento.

Sobera: "¿Y vosotras sois celosas?". Azahara: "Yo no". Raquel: "¿No eres celosa? ¿Seguro? Porque las tías siempre sois celosas...". Sobera: "¿Perdonaríais una infidelidad?". Azahara: "Sí. Raquel: "También". Sobera: "¿Habéis sido infieles?". Azahara: "Sí, cuando salí del armario". Raquel: "¿Que si he sido infiel? Sí... Una vez".

La última pregunta del cuestionario consternó a Raquel, a la que le cambió por completo el gesto y la actitud. Tras unos segundos que pasó evitando la mirada de su cita al fin comentó: "Ha venido a poner la guinda".

First Dates

Durante la valoración final de la velada, Raquel decidió aclarar las cosas con Azahara y le dijo muy seria: "Hay una cosa que me preocupa de todo esto y es que tengas una mala imagen de mí por haber sido infiel".

"Todo el mundo tiene fallos, ¿no? Y todo el mundo se merece una segunda oportunidad", respondió Azahara para alivio de Raquel, que soltó el aire y volvió a sonreír.

Al final, entre risas y bromas, las dos dijeron que querían volver a verse.