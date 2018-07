Series contra las altas temperaturas: todos los estrenos de agosto

Agosto se caracteriza por ser el mes más caluroso del año. Para luchar contra las altas temperaturas Netflix, HBO España, Amazon Prime Video y Movistar + han preparado una selección que incluye romance, misterio, fantasía, música, misterio y thriller.

Amazon Prime Video estrenará la esperada primera temporada de Tom Clancy's Jack Ryan, una nueva adaptación del protagonista de las novelas del escritor estadounidense y que protagoniza John Krasinski y desde Movistar + se apostará por una nueva temporada, la cuarta, de Better Call Saul.

HBO España presenta Random acts of Flyness y Netflix por su parte abrirá las puertas de La Casa de las Flores y se adentrará en el universo de (Des)encanto la nueva serie de Matt Groening, el padre de Los Simpson.

NETFLIX

LA CASA DE LAS FLORES

Esta producción gira en torno a una floristería familiar que desprende mucha felicidad y unión entre los que la componen. Sin embargo, detrás de esta exitosa fachada del negocio hay muchos secretos disfuncionales ocultos. El padre de familia descubre que su amante muere de manera repentina por lo que decide llevar a los hijos a su hogar actual, hasta ese momento inexistentes para ellos. Con Verónica Castro, Aislinn Derbez y Paco León.

Fecha: 10 de agosto

INSATIABLE

Patty desea vengarse de todos aquellos que alguna vez la hicieron sentir mal debido a su peso. De repente, la joven se vuelve delgada y esbelta lo que cambia la percepción de la gente hacia ella. Sin embargo, Patty no lo olvida ni perdona y se quiere tomar la justicia por su mano. Para ello, contrata a un abogado civil deshonrado e insatisfecho que se ha convertido en un experto entrenador de belleza. Este abogado, Bob, ve un gran potencial en la adolescente y, con ayuda de su mujer, la introducen en el mundo de los certámenes de belleza. Patty, quiere llegar mucho más lejos de lo que Bob y su esposa pensaban. Debby Ryan y Dallas Roberts.

Fecha: 10 de agosto

(DES) ENCANTO

En el reino medieval de Dreamland vive la joven princesa Bean, una chica alcohólica a la que acompañan su elfo y su demonio Luci mientras están rodeados de ogros, arpías, trols, morsas y humanos tontos.

Fecha: 17 de agosto

THE INNOCENTS

Harry y June son dos jóvenes que un día deciden abandonar sus familias para cumplir su sueño de estar juntos. Sin embargo, a medida que pasa el tiempo y su relación avanza, ambos van descubriendo más de sí mismos y perdiendo la inocencia que tanto les caracteriza, consecuencia de los sucesivos secretos que salen a la luz y que sus respectivos padres han tratado de ocultar. Estos generan unas poderosas fuerzas que ponen distintas trabas a su amor y que intentan separarlos para siempre. Con Sorcha Groundsell y Percelle Ascote.

Fecha: 24 de agosto

OZARK (Segunda temporada)

Vuelve Marty Byrde, el inversor financiero que se traslada a la región de Ozark para vivir tranquilamente con su familia, y se hace cargo de un negocio local como tapadera. Los Byrde convierten el lavado de dinero en un asunto familiar para poder sobrevivir pero van a encontrarse con problemas más serios que en la primera temporada. Con Jason Bateman

Fecha: 31 de agosto

HBO ESPAÑA

INSECURE (Tercera temporada)

Issa, el personaje interpretado por Rae, trabaja en un programa de formación comunitario, una experiencia que la pone en medio de sus despistados compañeros de trabajo blancos y los niños negros que insisten en burlarse de ella. Como si eso no fuera suficiente, también tiene que lidiar con un novio que solo parece significar problema tras problema. Con Issa Rae.

Fecha: 13 de agosto

GET SHORTY (Tercera temporada)

Nueva temporada de las aventuras y desventuras de Miles Daly, que tras abandonar, por el bien de su hija, su trabajo como matón de un grupo de asesinos de Nevada decide buscar un trabajo honrado, cosa que no parece conseguir. Con Ray Romano y Chris O'Dowd

Fecha: 13 de Agosto

RANDOM ACTS OF FLYNESS

Terence Nance explora en esta serie de seis episodios con un buen toque de humor gracias a diversas estrellas invitadas todos los temas que están siempre presentes en el centro de la polémica: desde el patriarcado hasta la supremacía blanca.

Fecha: 4 de agosto

MOVISTAR +

BETTER CALL SAUL (Cuarta temporada)

La muerte de Chuck cataliza la transformación de Jimmy McGill en Saul Goodman. Su perdida le encamina hacia un mundo criminal que pude poner en peligro su relación con Kim y su futuro como abogado. La muerte de Check afectará también a sus antiguos colegas que nuevamente se posicionarán en lados opuestos de la batalla iniciada por los hermanos McGill. Con Bob Odenkirk y Jonathan Banks.

Fecha: 7 de agosto

AMAZON PRIME VIDEO

ALL OR NOTHING

Tras seguir de cerca los últimos meses al Manchester City, el documental mostrará lo que el público no ve a diario del club inglés, con especial interés a la figura de Guardiola.

Fecha: 17 de agosto

TOM CLANCY´S JACK RYAN

La serie sigue a Jack Ryan, un destacado analista de la CIA que es asignado a una peligrosa asignación de campo por primera vez, conforme Ryan va investigando pronto descubre un patrón de comunicación terrorista que lo pone en el centro de un peligroso juego con una nueva clase de terrorismo que amenaza con la destrucción a escala global. Con John Krasinski y Abby Cornisa

Fecha: 31 de agosto