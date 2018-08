Casado reparte saludos a varios migrantes después de proclamar que no hay papeles para todos

Papeles para todos, no. Pero saludos sí hay, para todos los que quieran y más. El líder del PP, Pablo Casado, ha acudido este miércoles al puerto de Algeciras para conocer las labores que la Guardia Civil, Cruz Roja, Policía Nacional y Salvamento Marítimo llevan a cabo para acoger a las personas que han llegado estos días las costas andaluzas, así como la atención prestada desde el ayuntamiento de la ciudad. Hasta ahí, todo normal.

No lo es tanto que, rodeado de cámaras de televisión y fotógrafos, Casado ha ido saludado uno por uno una veintena de jóvenes recién llegados en pateras durante la madrugada. Todos estaban cubiertos con mantas de Cruz Roja. El presidente del PP se ha dirigido a ellos en francés e inglés interesándose por su situación y uno de ellos, probablemente desconociendo quién le estrechaba la mano, le ha dicho: "You are the best!" [Eres el mejor].

Pablo Casado, que acusó al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, de ir a hacerse la foto del Aquarius, no ha tenido empacho en hacer lo mismo que critica. Cambia, eso sí, el lugar: Valencia por Algeciras. Del "tenemos que decirlo, aunque sea políticamente incorrecto", pero "no es posible que haya papeles para todos", al saludo afectuoso y preocupado.

El presidente del PP ha estado muy amable, como atestiguan las imágenes:

Aquí con un migrante:

Y seis:

Lo que casi seguro no habían leído ninguno de los saludados es este tuit de Casado de hace menos de dos semanas:

No es posible que haya papeles para todos, ni es sostenible un estado de bienestar que pueda absorber a los millones de africanos que quieren venir a Europa y tenemos que decirlo, aunque sea políticamente incorrecto. Seamos sinceros y responsables con esta cuestión. https://t.co/q8p9qxbSFG — Pablo Casado Blanco (@pablocasado_) 29 de julio de 2018

El PSOE se ha hecho eco de las imágenes y, teniendo en cuenta lo que Casado ha dicho en las últimas semanas, le ha criticado por tener "muy poca decencia" y "mucha demagogia".