Por primera vez y gracias a las redes sociales, el mundo ha sido testigo de que Chris Hemsworth tiene el umbral del dolor a la misma altura que cualquier otro mortal. A pesar de llevar el sobrenombre del dios Thor, un vídeo muestra al australiano gritar bruscamente, y no se trata de un grito de guerra. El marido de Elsa Pataky comparte muchos momentos en las redes, pero este en concreto no lo ha publicado él.

Ha sido la cuenta del estudio de Josh Lord —responsable de que todos los actores de Vengadores: Infinity War (Marvel) compartan un mismo tatuaje desde hace dos meses— quien ha subido el momento de sufrimiento de Hemsworth, y ha comentado en tono irónico que es tan inmune como Thor: "¡Tatuando al asquerosamente guapo Chris Hemsworth! Como pueden ver, al igual que el poderoso Thor, él es totalmente inmune al dolor. Chris Hemsworth es tan encantador como guapo".

