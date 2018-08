Un episodio racista ha ocurrido este martes en el metro de Madrid cuando una señora española ha recriminado a una madre y a su hija pequeña, ambas de origen extranjero, que la niña tomase asiento en el suburbano. Tal y como muestra un vídeo que circula por redes sociales, varios pasajeros han recriminado su actitud xenófoba e irrespetuosa a la señora que, hecha una hidra, no paraba de proferir gritos y hacer aspavientos.

El autor del vídeo, el fotógrafo Iram Martz, ha explicado en un tuit que este episodio racista se desató porque "la señora no quería que una niña se sentara sólo por su color de piel". "La reacción del pasaje me hizo sentir orgulloso de vivir en este país. Esta España sí es en la que yo vivo", ha añadido el fotógrafo, que ha publicado la grabación a través de la revista Infamia.

El fotógrafo @Iram_Martz nos manda este vídeo grabado ayer en el @metro_madrid después de que una señora le dijera a una niña inmigrante que no podía sentarse por no ser española. Juzgad vosotros.



(Por cierto, aplausos a los pasajeros por su reacción)#inmigracion #RacismoEs pic.twitter.com/bXfBOZD7nl — Infamia (@infamiaOK) 1 de agosto de 2018

En los primeros segundos del vídeo, puede escucharse la siguiente discusión: "¿Sentarse la niña pequeña? Vamos, ¡a la porra! ¡Sinvergüenza!", grita la señora dirigiéndose a una pasajera cercana. "Sinvergüenza usted, maleducada, racista", le responde la pasajera en pie junto a ella, en tono contundente pero más sereno e inteligible.

"Racista tú", contraataca la señora mientras alza su mano y señala a la pasajera. "No me manotee y no me toque. Racista usted que dice que esa mujer no tiene derecho a estar aquí", le espeta la pasajera. Ni la niña ni su madre aparecen en el vídeo, aunque por las conversaciones se deduce que están en el vagón durante toda la acalorada discusión.

"La niña, la niña... así estamos los españoles", dice entonces la señora. "Señora, estás mal de la cabeza, calláte, estás molestando", comenta un pasajero desde un asiento cercano. Algunas pasajeras más se suman a la discusión para afear la actitud de la señora, aunque la mayoría permanecen callados.

"Si no me van a meter a la cárcel"

"Así estamos los españoles por gente como usted", le recrimina otra usuaria del metro a la señora. Cuando otra pasajera le dice que todo el mundo en el metro está en contra de ella y que le están mirando, la señora responde: "Que me miren, si a mí me da igual, si a mí no me van a meter en la cárcel por eso".

"Ojalá si usted o alguien de su familia tiene que emigrar fuera no se encuentre con alguien como usted", le dice la pasajera más cercana a la señora. "Usted ha dicho frases muy graves", le recrimina otra pasajera.

"¿Frases de qué?", pregunta la exaltada. "A la señora, a la mamá. ¿Usted qué le está pagando a esta señora?", le pregunta una pasajera (se deduce que la señora exaltada ha recriminado previamente a la madre de la niña que ella le pagaba por su estancia en España).

"¿Que no pagamos? ¿Que no pagamos? Pero vamos a ver, no pagamos los españoles a todos los que vienen aquí?", se desgañita la señora, que acto seguido exclama que la Seguridad Social deja de atender a los españoles para atender a los inmigrantes.

