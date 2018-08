"Flipada", "prepotente"... las redes arden con la participante con mayor autoestima de 'First Dates'

Tener una buena autoestima es de lo más recomendable, aunque hay quien a veces puede llegar a pasarse. Así lo pensaron este martes algunos espectadores de First Dates (Cuatro) al ver la cita entre Aída y Cristian.

Aída, de 22 años, se sinceró pronto con su cita y le contó cuál es el mayor problema que tiene con los chicos: "Es como que se me enamoran rápido". Cristian quiso saber qué hace ella para que todos caigan rendidos a sus pies, aunque ella contestó que nada.

"¿Cómo que nada? Algo les tendrás que hacer", insistió él. "A lo mejor sólo hemos ido a tomar algo, o a cenar... Me ven tan de eso que a lo mejor dicen 'Coño, esta es perfecta", espetó Aída.

Su comentario sorprendió a los seguidores del programa, que a los pocos segundos volvieron a abrir la boca de asombro al ver que sola ante la cámara soltaba: "Podría ser una mujer 10 pero todo el mundo me echa la nota de un 9. Algún fallo tengo que tener". Puedes ver el momento completo aquí.

La cita no prosperó, pero sí dio para multitud de comentarios en redes sociales acerca del amor propio de la participante:

Que flipada Aida, tiene el autoestima por las nubes #FirstDates694 — Nieves Alonso (@nievesalonsolo) 31 de julio de 2018