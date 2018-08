Juncker llama a Sánchez y se compromete a desbloquear 55 millones para la crisis migratoria

Primero ha sido una carta y luego, una llamada. Ante el aumento de la llegada de inmigrantes irregulares a las costas españolas, el presidente de la Comisión Europea, Jean-Claude Juncker le ha enviado una carta al presidente español, Pedro Sánchez, en la que subrayado la necesidad de trabajar "más y con mayor rapidez" para hacer frente a la situación migratoria aunque, al mismo tiempo, ha advertido de que los recursos del Fondo Fiduciario de la Unión Europea (UE) para el norte de África "son, desgraciadamente, limitados".

Esa carta de Juncker fue la respuesta de la Comisión al llamamiento que hizo el presidente español este lunes, cuando envió a su vez una carta a Bruselas pidiendo "asistencia de emergencia adicional" para hacer frente a los crecientes flujos migratorios.

Y, tras el intercambio de misivas, Juncker ha llamado por teléfono este miércoles a Sánchez. Según ha explicado el ministro de Asuntos Exteriores, Josep Borrell, la Comisión Europea "ha desbloqueado" más de 55 millones de euros del Fondo Fiduciario, la mitad de los cuales se destinarán a "paliar las circunstancias que se está produciendo en Marruecos".

Borrell, quien recibió copia de la carta de Juncker a Sánchez, ha pedido no restarle importancia al "esfuerzo que está haciendo la Comisión, que reconoce que puede no ser suficiente" dinero para hacer frente al aumento en la llegada de inmigrantes a España desde Marruecos.

El ministro ha subrayado que la Presidencia austríaca de la Unión Europea "ya se ha movilizado para que haya más recursos" destinados a poner en marcha una respuesta coordinada de la UE a la llegada masiva de refugiados tanto de Siria como de África subsahariana.

El propio Juncker ha subrayado por medio de su cuenta de Twitter que España y Marruecos "pueden tener la certeza de que cuentan con todo el apoyo de la Comisión para responder de manera efectiva al aumento de la presión migratoria" en el Mediterráneo occidental.

