La respuesta de Lidia Torrent a la doble provocación de un seguidor en Instagram

Lidia Torrent, la camarera de First Dates, se encuentra disfrutando de unos días de descanso en el mar y de cuando en cuando comparte alguna foto con sus seguidores en Instagram.

Su última publicación es una serie de tres imágenes en las que aparece practicando paddle surf. En la primera aparece sentada sobre la tabla, en la segunda de pie y en la tercera, a punto de caerse.

A post shared by Lidia Torrent Anca (@lidiatorrentanca) on Jul 30, 2018 at 4:30am PDT

Yo digna versus yo haciendo el canelo + the big hostión. 🏄🏻‍♀️ @kayakscavallbernat

Entre el medio centenar de comentarios que ha generado la publicación, Torrent se encontró uno en un tono que no debió gustarle demasiado y al que respondió de manera contundente.

El usuario volvió a la carga y se llevó otra contestación por parte de la presentadora.

