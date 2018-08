TENDENCIAS

Las olas: una renovable inagotable

Según WWF, la mayor organización conservacionista independiente del mundo, la humanidad ha agotado a fecha 1 de agosto todos los recursos naturales de la Tierra disponibles para 2018. Mientras el mundo agota sus recursos, hay científicos que buscan la manera de generar energía con recursos naturales inagotables como hace la energía eólica con el viento o la energía undimotriz con el movimiento del agua. Esta segunda convierte el movimiento de las olas en energía eléctrica. Este tipo de energía se considera más eficiente que la energía solar o la eólica, ya que no requiere de una gran superficie para su funcionamiento ni tiene un impacto visual negativo en el entorno. Además, no sólo no afecta a los animales marinos sino que sirve como un arrecife artificial que hace de hogar para distintas especies marinas.