"Más heterosexual que Julio Iglesias": risas con un comensal de 'First Dates'

First Dates ha contado con dos participantes este miércoles realmente sorprendentes: un peruano que fue secuestrado en su país y un joven que se declara "más heterosexual que Julio Iglesias" y que ha hecho las delicias de los tuiteros.

Guillermo es un consultor madrileño de 26 años que se define como "muy pasional, extrovertido y energético" y "más heterosexual que Julio Iglesias". Se ve muy guapo y le gustan las pijas.

Pijas como la chica que lo ha acompañado, Cristina, una universitaria madrileña de 20 años que ha querido resaltar que fue popular en el instituto, que se sabe muy guapa y que le gustaría ser influencer.

La cita no ha ido tan bien como cabía suponer en un principio. La joven ha tratado de impresionarle al principio con todas las relaciones que ha tenido y luego ha contado que ha sufrido mucho por amor. La conclusión a la que han llegado es que están "en momentos diferentes".

Pero los fans del programa en Twitter se lo han pasado muy bien con la orientación sexual de Guillermo:

Guillermo: - Hola soy heterosexual.

- Perfecto. ¿Qué va a tomar?

- Lo más hetero que tengas. Me gustan mucho las mujeres.

- Aquí tiene.

- No me mires tanto, guapo, que soy más hetero que Julio Iglesias.

- Suélteme, joven.#FirstDates695