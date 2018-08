Pablo Casado visita la frontera de Ceuta tras decir que "no hay papeles para todos"

El presidente nacional del PP, Pablo Casado, visita este miércoles Ceuta para acudir a la frontera del Tarajal que separa Ceuta de Marruecos, donde tendrá un encuentro con los efectivos de los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado allí destinados.

Según ha avanzado el PP en un comunicado, el líder popular llegará a la ciudad a las 14:45 horas y se dirigirá directamente desde el helipuerto hasta el paso fronterizo para saludar a los agentes policiales y atender a los periodistas.

Posteriormente, Pablo Casado se reunirá con el presidente de la Ciudad Autónoma, Juan Jesús Vivas (PP), y participará en una junta directiva del PP ceutí. Asimismo, el dirigente participará en una ofrenda de flores a la Virgen de África, patrona de la ciudad, al celebrarse estos días las fiestas patronales.

Esta visita tiene lugar sólo unos días después de que Casado asegurase que "no es posible que haya papeles para todos, no es posible que España pueda absorber millones de africanos que quieren venir a Europa". "Y, como no es posible, tenemos que empezar a decirlo aunque sea políticamente incorrecto", añadió. Muchos recordaron las duras políticas migratorias de Matteo Salvini en Italia.