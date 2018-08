Indignación ante un comensal de 'First Dates' que "exterminaría a todos los gatos"

Un comensal de First Dates ha soltado una burrada que ha cabreado a los fans del programa, que se han lanzado a la yugular en Twitter.

Wil, un venezolano de 31 años que trabaja como teleoperador, ha llegado con muchos aires. Ha asegurado que se gusta y que para él lo más importante en una relación es el sexo. Busca a un hombre "que sea muy limpio, que no le huela el aliento, que cuide su dentadura...".

"Una persona seria, dispuesta a comprometerse, que no tenga 'mamitis' pero que le de importancia a la familia", ha añadido. Con muchas exigencias. First Dates le ha puesto como cita a Jaime, un camarero andaluz de 26 años.

Will no necesita a nadie que le piropee, así que Jaime solo tendrá que preocuparse por gustarle #FirstDates696 https://t.co/1NdrLGNP2E pic.twitter.com/rQpKbCCyKd — First dates (@firstdates_tv) 2 de agosto de 2018

Desde el principio Jaime se ha mostrado interesado, pero Wil no ha dejado de criticarle. Primero, comentando que se notaba que su pareja era más joven. Luego, corrigiéndolo al oír su acento andaluz.

"Es que los andaluces hablamos así", se disculpaba Jaime. "Una cosa es el acento y otra es hablar mal", replicaba con bordería Wil.

El comentario más feo ha llegado después, cuando el andaluz ha comentado que tiene dos perros y le encantan los animales. "A mí no. Tengo pánico a los gatos, no me gustan nada, los exterminaría a todos", le respondía tajante Wil. Para indignación de los seguidores del programa.

Hola: acabo de meterme en Twitter solo para cagarme en el soso engreído exigente que quiere exterminar a los gatos. Un placer. Chao. #firstdates696 — Anna Kube (@AnnaKuber) 2 de agosto de 2018

#firstdates696 A mí me dice el caratortuga que quiere exterminar a todos los gatos y le pateo la cara — ENTUCAT (@Entusiasta_yes) 2 de agosto de 2018

#firstdates696 El trato que un ser humano dispensa a los animales, es la medida que revela si esa persona, está más cerca de ser humano o de ser animal. Cualquier persona q afirme odiar a los animales y haga apología de exterminio jamás puede ser buena persona. — Dr. Cal Lightman (@DrCalLightman1) 2 de agosto de 2018

Hola Will, dices que exterminarias a todos los gatos. Entiendo que has querido parecer imbécil pensando que así darias juego en tv. Mal jugado, hay límites incluso cuando se trata de jugar... #firstdates696 — ENRIQUE (@LEYENDOPORAQUI) 2 de agosto de 2018

#FirstDates696 yo tengo pánico a los gilipollas pero no se me ocurriría exterminarlos — carmen hacheté (@karmenhache) 2 de agosto de 2018

El asqueroso diciendo que exterminaria los gatos.. Y yo te daba dos ostias y te quitaba tanta tontería #FirstDates696 pic.twitter.com/XS1oKk9dtC — ⚡País de pandereta⚡ (@VlcMartina) 2 de agosto de 2018

#firstdates696 hay que tener mucho cuajo desvergonzado para decir eso de los animales... — เร๓คєl ﻮ๏๓єzíค 🌈 (@ismaelgomezia) 2 de agosto de 2018

Contra todo pronóstico, ambos se han dado una segunda cita. ¿Lograrán superar tamañas diferencias?