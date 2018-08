TENDENCIAS

La primera mujer que interpreta a Doctor Who

La actriz británica Jodie Whittaker es la primera mujer en encarnar al mítico personaje de la serie Doctor Who. Ya hizo su primera aparición como el decimotercer Doctor en los momentos finales de "Twice Upon a Time", el especial de Navidad de 2017, pero habrá que esperar hasta finales de 2018 para disfrutar de la nueva incorporación.