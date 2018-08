Tres muertos en Zimbabue durante las protestas tras las primeras elecciones presidenciales sin Mugabe

Tiendas y bancos cerrados, camiones del Ejército patrullan las calles increpando a los viandantes y diciéndoles que se vayan a sus casas. Esa es la situación que viven los ciudadanos de Zimbabue después de la manifestación que ha terminado con la muerte de tres personas.

El miércoles cientos de seguidores del partido opositor Movimiento por el Cambio Democrático (MDC) han tomado las calles del centro de la capital para protestar contra el recién elegido presidente, Emmerson Mnangagwa.

Las protestas han sido reprimidas, primero por la Policía y luego también por el Ejército, con cañones de agua, gas lacrimógeno y munición real y como resultado, se ha confirmado la muerte de al menos tres personas.

Los manifestantes protestan por el retraso en el anuncio de resultados de los comicios presidenciales del lunes, en los que denuncian un supuesto fraude contra el que consideran el auténtico ganador, el candidato opositor Nelson Chamisa.

Ante esta situación, la comunidad internacional ha hecho un llamamiento al partido gubernamental y a la oposición para que pongan fin a la violencia. La alta representante de la Unión Europea (UE) para la Política Exterior, Federica Mogherini, ha pedido calma: "Tras los tiroteos y violencia que ayer ya costaron la vida a varias personas, apelamos a la calma y la contención a todas las partes y a que las protestas se hagan conforme a la ley".

Aunque en principio se respetaron las libertades políticas durante la campaña, "se observaron una serie de deficiencias, incluida la falta de auténtica igualdad de condiciones", ha explicado Mogherini.

Además, nueve misiones internacionales de observación electoral han pedido a la Comisión Electoral de Zimbabue (ZEC) que publique "sin demora" los resultados completos y detallados de las elecciones presidenciales de el lunes.

En un comunicado conjunto, las misiones electorales, entre ellas las de la Unión Europea (UE), la Unión Africana (UA) y la Commonwealth, también han denunciado el "uso excesivo de la fuerza para reprimir las protestas".

"Por un lado, apreciamos el ambiente en general pacífico y ordenado de antes y durante las votaciones y, por otro, expresamos nuestra preocupación profunda sobre el lamentable estallido de la violencia postelectoral", afirman las misiones que planean quedarse en Zimbabue hasta conocer los resultados.

EFE

Además, han pedido a los seguidores de todos los partidos políticos que operen dentro de la ley y han condenado "el vandalismo y la destrucción de propiedad".

La tensión sigue en auge en el país africano puesto que la ZEC sigue sin publicar los resultados de las presidenciales, pide paciencia y asegura que los anunciará "pronto".

Por su parte, Emmerson Mnangagwa ha pedido unidad: "es más importante que nunca que estemos unidos y que nos comprometamos a solucionar nuestras diferencia pacíficamente".

I wish to extend my sincere condolences to the families of the victims of yesterday's violence. All human life is sacred, and their deaths are a tragedy, irrespective of the circumstances. I would also like to wish a speedy recovery to all those injured in yesterday's events



1/6 — President of Zimbabwe (@edmnangagwa) 2 de agosto de 2018

"Quiero expresar mis sinceras condolencias a las familias de las víctimas de la violencia de ayer. Toda vida humana es sagrada y sus muertes son una tragedia, independientemente de las circunstancias. Espero que todos los heridos en los eventos de ayer se recuperen pronto".

They, alongside the families of the victims, are in my thoughts and prayers at this difficult time.



The most important thing for us now is to move beyond yesterday's tragic events, and to move forward, together.



2/6 — President of Zimbabwe (@edmnangagwa) 2 de agosto de 2018

"Ellos, junto sus familias, están en mis pensamientos y oraciones en este momento tan difícil. Lo más importante para nosotros ahora es ir más allá de los eventos trágicos de ayer y avanzar juntos."

I am therefore calling for an independent investigation into what occurred in Harare yesterday. We believe in transparency and accountability, and those responsible should be identified and brought to justice.



3/6 — President of Zimbabwe (@edmnangagwa) 2 de agosto de 2018

"Por lo tanto, pido una investigación independiente sobre lo que ocurrió ayer en Harare. Creemos en la transparencia y la rendición de cuentas, y los responsables deben ser identificados y llevados ante la justicia."

It is also more important than ever that we are united, and commit to settling our differences peacefully and respectfully, and within the confines of the law.



4/6 — President of Zimbabwe (@edmnangagwa) 2 de agosto de 2018

"También es más importante que nunca que estemos unidos, y nos comprometamos a resolver nuestras diferencias de manera pacífica y respetuosa, y dentro de los límites de la ley".

We have been in communication with Nelson Chamisa to discuss how to immediately diffuse the situation, and we must maintain this dialogue in order to protect the peace we hold dear.



5/6 — President of Zimbabwe (@edmnangagwa) 2 de agosto de 2018

"Hemos estado en comunicación con Nelson Chamisa para discutir cómo solucionar inmediatamente la situación, y debemos mantener este diálogo para proteger la paz que queremos".

Together, we must lead by example and show all Zimbabweans that peace is paramount.



This land is home to all of us, and we will sink or swim together.



6/6 — President of Zimbabwe (@edmnangagwa) 2 de agosto de 2018

"Juntos, debemos predicar con el ejemplo y mostrar a todos los zimbabuenses que la paz es primordial. Esta tierra es el hogar de todos nosotros, y nos hundiremos o nadaremos juntos."

En la votación, Emmerson Mnangagwa, buscaba que las urnas le reafirmasen en la Presidencia y el líder del MDC, Nelson Chamisa, aspira a echar a la gobernante Unión Nacional Africana de Zimbabue-Frente Patriótico (ZANU-PF) del poder tras casi 40 años.

Estas elecciones son históricas en Zimbabue por ser las primeras desde la independencia (1980) a las que no concurre el ex presidente Robert Mugabe, quien gobernó el país desde ese mismo año hasta su dimisión forzada el pasado noviembre.