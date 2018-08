El detalle en este mapa del tiempo de TVE que más cachondeo está generando

Ola de calor. Toda España al borde de la locura por este calor asfixiante pero en Twitter siempre hay un hueco para el humor.

Treinta y nueve provincias de trece comunidades autónomas están este viernes en alerta roja, naranja o amarilla por altas temperaturas, siendo Badajoz y Cáceres, en Extremadura, y Orense y Pontevedra, en Galicia, las que superarán los 40 grados, ha informado la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet).

Numerosos usuarios se han tomado la ola de calor con cachondeo y han usado este apocalíptico mapa de El Tiempo de TVE para hacer bromas.

Metereologist: -'The fuck is this, we are all gonna die pic.twitter.com/3Hc0dg0WRg