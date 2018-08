Demi Lovato ingresará en un centro de rehabilitación cuando reciba el alta en el hospital de Los Angeles en el que continúa ingresada, según publica TMZ. La joven ingresó la pasada semana en el Cedars-Sinai Medical Center después de que fuera encontrada inconsciente en su casa por una supuesta sobredosis, y su estancia está siendo más larga de lo esperado por las complicaciones que ha sufrido, entre ellas náuseas extremas y fiebre alta.

Se espera que la chica Disney reciba el alta en cualquier momento, según el mismo medio y se dirigirá directamente al centro de rehabilitación, al que irá de manera voluntaria. En un principio, la familia había decidido esperar para plantearle esta opción porque estaba "demasiado enferma".

Sus más allegados han dado un ultimátum a la joven de 25 años para que aceptara someterse a esta terapia. "Podría morir si no lo hace, y eso no va a pesar en nuestra conciencia por no haber hecho nada", han revelado fuentes cercanas a la artista a TMZ.

Los sanitarios que trataron a la artista en su domicilio cuando la encontraron inconsciente utilizaron para reanimarla un fármaco para combatir las intoxicaciones por opiáceos. La cantante ha recibido el mensaje de apoyo de otros artistas, como el de su exnovio Joe Jonas.