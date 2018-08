El alcalde de Palafolls (PSC), a una concejala de ERC: "Me chilla como si estuviese en la cocina"

Valentí Agustí, alcalde socialista de Palafolls (Barcelona), ha provocado indignación con el comentario machista que dirigió a la concejala de ERC Susanna Pla durante el último pleno celebrado en el Ayuntamiento.

Según informa El Periódico, que cita a la Agencia Catalana de Noticias, el comentario se produjo cuando ambos discutían sobre la escuela municipal.

Pla se dirigió entonces al regidor de manera "enérgica", según esta agencia, y le instó a que no actuase de manera "desordenada y liosa", a lo que el alcalde respondió pidiéndole que no le gritara.

La concejala contestó que ella habla siempre de manera educada y sin gritar, a lo que Agustí dijo: "Pues no lo parece, porque me chilla como si estuviese en la cocina de su casa".

"Basta de tener que aguantar despropósitos machistas o comentarios de menosprecio y degradantes cada vez que intervenimos. Hay límites de educación y cortesía que no podemos permitir que el alcalde se salte. Tolerancia cero contra el machismo", ha tuiteado la cuenta oficial de ERC en esta localidad barcelonesa.

🖐️ Ja n'hi ha prou d'haver d'aguantar estirabots masclistes o comentaris menyspreatius i degradants cada vegada que intervenim.

Hi ha límits d'educació i cortesia que no podem permetre que l'alcalde se salti

Tolerància zero contra el masclisme ⛔https://t.co/DY7Lrhd2wv