El problema por el que Susana Molina, ganadora de 'GH 14', tiene miedo a estar sola

Susana Molina, ganadora de GH 14, se convirtió en una de las concursantes más queridas de Gran Hermano (Telecinco). La murciana —que es novia de Gonzalo Montoya desde que se conocieron en el reality en 2013— ha confesado en los stories de su cuenta de Instagram que se desmaya a menudo, algo que le causa miedo y que le condiciona la vida.

Susana ha explicado en varias historias de esta red social que siempre ha tenido la tensión baja y se ha desmayado con facilidad, pero que desde hace dos años el problema se intensificó hasta tal punto que acabó en el hospital. Además, ha llegado a sufrir convulsiones, le suda el cuerpo y se pone muy tensa. Algo que, relata, le suele pasar tanto cuando está sola como en aglomeraciones o cuando está en compañía de gente con la que no tiene confianza.

Esta vez le vuelto a pasar estando sola y ha decidido compartirlo. Hacer partícipes a sus seguidores ha sido muy positivo para la murciana y cree que "debería haberlo hecho antes", porque se ha "tranquilizado al ver que le pasa a mucha gente".

Susana no sabe si se trata de un problema de ansiedad, como muchos han apuntado, pero tiene claro que le "condiciona" su vida y que tiene "miedo" a quedarse sola. De hecho, ya no se pone al volante de un coche si no va acompañada.

A pesar de todo ello, cuando le ocurre en compañía de su novio, Gonzalo le tranquiliza y ella, muchas veces, decide incluso no avisar de que le está ocurriendo de nuevo. Al final, se ha quedado con el consejo que le ha dado una seguidora, el más práctico: si se desmaya, alguien le ayudará.

F I N. ➰ Volvemos a Sevilla con las pilas cargadas y pensando en nuevos destinos... 💭 15k Likes, 61 Comments - Susana Molina (@susana_bicho90) on Instagram: "F I N. ➰ Volvemos a Sevilla con las pilas cargadas y pensando en nuevos destinos... 💭"

Aquí puedes ver el vídeo: