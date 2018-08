La entrevista más surrealista a un jugador en medio de un partido de fútbol

Si creían que todo estaba inventando en el mundo del periodismo deportivo, estaban en un error. Los comentaristas de ESPN han logrado sorprender este miércoles a su audiencia con una entrevista a uno de los porteros del partido amistoso entre la Juventus y un equipo combinado de la liga americana (MLS). La novedad ha estado en que el portero estaba dando la entrevista bajo palos, es decir, mientras jugaba el partido, gracias a un pinganillo y un micrófono.

Brad Guzan, el portero del equipo americano, se encargó de dar su opinión sobre el juego que se estaba disputando en el estadio Mercedes Benz de Atlanta. El perfil de Twitter de la web Big Sport ha compartido la entrevista este jueves:

